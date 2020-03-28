У Тернопільській області у 21 медпрацівника виявили коронавірус

У Монастириському районі Тернопільської області зафіксовано 21 випадок зараження Covid-19 серед медиків, всього в області інфіковані 36 людей в той час, як у світі коронавірусом захворіли вже майже 600 тисяч осіб.

Про це написав заступник голови Монастырисской РДА Павло Дронь на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Дронь зазначив, що в області найбільш більша проблеми в тому, що немає тестів для виявлення коронавірусу і подякував волонтерам за допомогу.

"На 9:00 в Монастириському районі інфікованих коронавірусом – 36 осіб. Монастириська – 19, Швейків – 7, Ковалівка – 4 (1 летальний), Горишня Слобідка – 2, Нижня Слобідка – 2, Бертники – 1, Чехів – 1", - йдеться в повідомленні.

Серед хворих коронавірусом: сім лікарів, вісім медсестр, шість молодших медсестр, два держслужбовці, один священик, один завідувач дитячим садком і одна дитина.

Повідомлення на сторінці Павла Дроня

Як повідомляли Україснькі Новини, в Україні кількість смертей від Covid-19 зросла до 8.

Раніше Кабінет Міністрів вирішив продовжити карантин і ввести надзвичайну ситуацію в усіх регіонах до 24 квітня через коронавірус.