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27 марта 2020, пятница, 21:48 362
Внешняя политика 2020-03-27T21:49:55+02:00
Українські Новини
Власть не рассматривает вариант дефолта, – Мендель

Власть не рассматривает вариант дефолта, – Мендель

Валерия Драгомирова
МВФ, Владимир Зеленский, Юлия Мендель
Юлия Мендель. Фото: Iuliia Mendel/Facebook
Юлия Мендель. Фото: Iuliia Mendel/Facebook

Власть Украины не будет рисковать жизнями украинцев, а потому не рассматривает варианта дефолта. Об этом Українським Новинам сказала пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель. 


"Для Украины сейчас чрезвычайно важно сотрудничество с МВФ. Мы очень рады, что нам удалось договориться об увеличении потенциального финансирования. Ведь в дополнение к программе помощи, которую мы обсуждали ранее, Международный Валютный Фонд рассматривает поддержку Украины в борьбе с распространением коронавируса COVID-19", - сказала она. 

По словам Мендель, Украина очень долго и трудно будет приходить в себя от дефолта. Власть не будет рисковать жизнями украинцев, а потому не рассматривает варианта дефолта.

"Президент Украины Владимир Зеленский надеется на ответственность народных депутатов перед украинцами и что на внеочередном заседании они проголосуют за нужные законодательные инициативы для поддержки бизнеса, социально уязвимых категорий населения, а также сверхважных реформ в банковском и агросекторе, которые не только помогут Украине сохранить экономическую стабильность, но и обеспечат финансовую поддержку МВФ", - резюмировала Мендель. 

Как сообщали Українські Новини, МВФ назвал условия, при которых может увеличить финансирование Украины. 

Зеленский констатирует, что МВФ может увеличить финансирование Украины по новой программе до $8 млрд. 


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