Власть не рассматривает вариант дефолта, – Мендель

Власть Украины не будет рисковать жизнями украинцев, а потому не рассматривает варианта дефолта. Об этом Українським Новинам сказала пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель.



"Для Украины сейчас чрезвычайно важно сотрудничество с МВФ. Мы очень рады, что нам удалось договориться об увеличении потенциального финансирования. Ведь в дополнение к программе помощи, которую мы обсуждали ранее, Международный Валютный Фонд рассматривает поддержку Украины в борьбе с распространением коронавируса COVID-19", - сказала она.

По словам Мендель, Украина очень долго и трудно будет приходить в себя от дефолта. Власть не будет рисковать жизнями украинцев, а потому не рассматривает варианта дефолта.



"Президент Украины Владимир Зеленский надеется на ответственность народных депутатов перед украинцами и что на внеочередном заседании они проголосуют за нужные законодательные инициативы для поддержки бизнеса, социально уязвимых категорий населения, а также сверхважных реформ в банковском и агросекторе, которые не только помогут Украине сохранить экономическую стабильность, но и обеспечат финансовую поддержку МВФ", - резюмировала Мендель.



Как сообщали Українські Новини, МВФ назвал условия, при которых может увеличить финансирование Украины.



Зеленский констатирует, что МВФ может увеличить финансирование Украины по новой программе до $8 млрд.





