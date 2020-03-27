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27 марта 2020, пятница, 21:00 46
Общество 2020-03-27T21:00:01+02:00
Українські Новини
Местами придет майское тепло: прогноз погоды на субботу

Местами придет майское тепло: прогноз погоды на субботу

Анна Рудык
погода в Киеве, погода в Украине, погода в Карпатах, погода в Одессе
Весна
Весна

28 марта в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5 градусов, днем +13…+15 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3…+3 градуса, днем +10…+16 градусов.

В Карпатах без осадков, температура ночью 0…-5 градусов, днем +1…+6 градусов.

В Моршине без осадков, температура ночью -1…+1 градус, днем +13…+15 градусов.

В Трускавце без осадков, температура ночью -1…+1 градус, днем +13…+15 градусов.

В Сваляве без осадков, температура ночью +2…+4 градуса, днем +14…+16 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 градусов, днем +11…+17 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 градусов, днем +11…+17 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1…+4 градуса, днем +12…+17 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, днем +12…+18 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, днем +11…+16 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью +3…+5 градусов, днем +13…+15 градусов.

Как сообщали Українські Новини, пятница, 27 марта, в Украине будет теплой. Наша страна продолжает находиться под властью антициклона Юрген. Однако резкое похолодание уже приближается к стране.

Также синоптики сделали аномальный прогноз на всю весну-2020 с морозами в апреле и рекордной жарой в мае,

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