Местами придет майское тепло: прогноз погоды на субботу

28 марта в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +3…+5 градусов, днем +13…+15 градусов. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью -3…+3 градуса, днем +10…+16 градусов. В Карпатах без осадков, температура ночью 0…-5 градусов, днем +1…+6 градусов. В Моршине без осадков, температура ночью -1…+1 градус, днем +13…+15 градусов. В Трускавце без осадков, температура ночью -1…+1 градус, днем +13…+15 градусов. В Сваляве без осадков, температура ночью +2…+4 градуса, днем +14…+16 градусов. На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью 0…+5 градусов, днем +11…+17 градусов. В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью 0…+5 градусов, днем +11…+17 градусов. На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м\/с, местами порывы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью -1…+4 градуса, днем +12…+17 градусов. На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м\/с, местами порывы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, днем +12…+18 градусов. В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м\/с, местами порывы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, днем +11…+16 градусов. В Ялте без осадков. Температура ночью +3…+5 градусов, днем +13…+15 градусов. Как сообщали Українські Новини, пятница, 27 марта, в Украине будет теплой. Наша страна продолжает находиться под властью антициклона Юрген. Однако резкое похолодание уже приближается к стране. Также синоптики сделали аномальный прогноз на всю весну-2020 с морозами в апреле и рекордной жарой в мае,