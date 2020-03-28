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28 марта 2020, суббота, 11:50 126 Инфографика
Общество 2020-03-28T12:30:02+02:00
Українські Новини
Киев решил ввести выборочную проверку температуры въезжающим в город, вместо всеобщей

Киев решил ввести выборочную проверку температуры въезжающим в город, вместо всеобщей

Надежда Комендантова
коронавирус в Киеве
Коронавирус.
Коронавирус.

После того, как Киевская городская государственная администрация (КГГА) заявила, что намерена на контрольно-пропускных пунктах проверять температуру тела у водителей и пассажиров въезжающих и выезжающих автомобилей до 24 апреля, в случае ухудшения ситуации с распространением коронавируса измерение температуры на въезде в Киев будет обязательным.

Об этом заявил советник Киевского городского главы Владимир Бондаренко в Facebook.

По его словам, измерение температуры пока осуществляют выборочно.

"Въезд в Киев легковым транспортом не ограничено. По состоянию на сегодня действует ограничение для въезда автобусов междугороднего и межобластного сообщения. Действует оно с 17 марта. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации - принимать другие решения. Термометрия на въездах будет осуществляться пока выборочно, в случае ухудшения ситуации - будет обязательным", - сообщил Бондаренко.

Чиновник добавил, что блокпосты на въездах в Киев работают уже неделю.

"На них дежурит полиция и муниципальная стража. Все ограничения, установленные для города Киева синхронизированы с решениями Кабинета министров Украины. То есть: въезды и выезды из столицы не закрыты, а контролируются", - заявил Бондаренко.

В то же время, Всемирная организация здравоохранения оценивает летальность от COVID-19 на уровне 3,4%. Но стоит помнить, что для 96,6% больных этот недуг не будет таких последствий. Стремительный рост больных не означает, что заболеете именно Вы.

Чтобы защитить себя:

  • Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.
  • Не прикасайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.
  • Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.
  • В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Напомним, 28 марта, в Киеве зафиксировали 19 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом Covid-19, всего в Киеве 74 инфицированных.

Ранее  Кабинет Министров продлил карантин и ввел чрезвычайную ситуацию во всех регионах до 24 апреля из-за коронавируса.

 

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