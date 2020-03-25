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25 марта 2020, среда, 18:15 577
Общество 2020-03-25T18:22:07+02:00
Українські Новини
В УГКЦ рассказали, как могут проходить службы на Пасху и Вербное воскресенье

В УГКЦ рассказали, как могут проходить службы на Пасху и Вербное воскресенье

Елена Новикова
Пасха, Церковь, УГКЦ, Богослужение, Украинская греко-католическая церковь
Церковь. Фото: otvetim.info
Церковь. Фото: otvetim.info

В то время, как Владимир Зеленский анонсировал подготовку проекта "Пасха дома", глава Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) Святослав призывает священнослужителей на Пасху проводить богослужения на улице.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы УГКЦ, передают Українськi Новини.

"...в воскресенье Пасхи проводить службы, по возможности, на улице. Не делать процессий - ни в храме, ни вокруг храма", - говорится в нем.

Согласно сообщению, если власть будет считать допустимой службу в храме, то в нем должны находится только священнослужители и певцы.

Все остальные должны остаться на улице.

"Если карантин этого потребует, следует участвовать в богослужениях через трансляции, оставаясь дома", - сказал Святослав в сообщении.

Также он рекомендует освящать лозу в Вербное воскресенье и святить пасхи и пасхальные блюда на Пасху только на улице.

Глава Церкви призывает не приносить блюда на освящение лицам пожилого возраста, лицам, у которых члены семьи имеют признаки респираторного заболевания и тем, кто находится на самоизоляции.

"Примером в этом нам должен служить Папа Римский, который благословляет людей на площади Святого Петра в Ватикане, и это благословение распространяется также на тех, кто соединяется с ним при помощи радио и телевидения", - добавил Святослав.

Как сообщали Українськi Новини, ранее УГКЦ заявила о готовности предоставить помещения храмов для размещения госпиталей в случае эпидемии коронавируса.

Также Минздрав дал рекомендации по проведению богослужений на период карантина.

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