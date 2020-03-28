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28 марта 2020, суббота, 06:30 80
Общество 2020-03-28T06:30:01+02:00
Українські Новини
Что брать с собой в больницу: список необходимых вещей и лекарств

Что брать с собой в больницу: список необходимых вещей и лекарств

Ольга Фандорина
Госпитализация, Больница, коронавирус в Украине, Необходимые вещи, Необходимые в больнице вещи
Госпитализация. Фото: Информатор
Госпитализация. Фото: Информатор

В Украине разбушевалась пандемия коронавируса, в Киев не будут пускать с температурой - на въезде ее всем будут мерить, а первые симптомы коронавирусной инфекции могут быть совершенно незаметны. Потому - нужно подготовиться заранее и знать, что необходимо взять с собой в больницу на стационарное лечение - всегда лучше спланировать заранее список необходимых вещей, чтобы положить в сумку и схватить ее, выходя за дверь.

Документы

Паспорт, медицинская карта, назначения врача, страховой полис (если есть)

Удобная одежда и постельное белье

Собственная подушка и одеяло всегда лучше, чем видавшее виды больничное белье, а в больнице необходима также и халат, носки, тапочки, нижнее белье и одежду, которая должна быть свободной, чтобы было удобно ходить на любые анализы и тесты.

Гаджеты, книги, головоломки

Дни в больнице идут медленно, а средства развлечения нужны всегда. Возьмите павербанк или удлинитель, потому что в палатах не всегда есть розетки, а в коридор вас не выпустят.

Средства, помогающие уснуть

Один из важных моментов в больнице - плохой сон, а отдыхать и спать важно для восстановления. Помочь в этом могут: маска для глаз, ушные пробки, лавандовый комнатный спрей, успокаивающая музыка.

Средства гигиены

Основные средства, такие как дезодорант, зубная щетка и зубная паста, салфетки для лица и тела – обязательные для госпитальной сумки. Не помешает взять с собой дезинфицирующее средство для рук, антибактериальные салфетки для рук, туалетную бумагу, увлажняющий крем для рук, бальзам для губ и полотенце.

Собственная посуда

Тарелка, ложка, вилка и чашка - вот необходимый минимум для пребывания в больнице

Какие лекарства стоит взять?

Если есть - возьмите парацетамол. В больнице вам дадут список лекарств, их, скорее всего, придется попросить близких купить в аптеке. Людям с хроническимии болезнями взять с собой запас лекарств или медпрепаратов, которыми они пользуются каждый день.

Продукты:

С питанием в больнице могут возникнуть проблемы. Купите сами или попросите близких купить продукты, которые не портятся: печенье, каши быстрого приготовления, шоколад.я

Сколько нужно взять денег?

Несколько тысяч наличными. Деньги могут понадобиться на лекарства, еду, рентген и дополнительные процедуры.

Тем временем, количество заболевших коронавирусом в Украине по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 92 человека до 310.

Кроме того, как отвлечь и удержать на карантине пожилых людей.

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