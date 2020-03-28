Карантин в Украине. Как оплатить коммуналку не выходя из дома

В условиях продленного карантина в Украине, когда жителям не рекомендуют выходить из дому без критической необходимости, все равно нужно платить по счетам за обслуживание.

О том, как оплатить счета за водоснабжение сообщает Киевводоканал.

Заплатить по счетам можно через разные программы.

1. іPay

Оплата коммунальных платежей через систему іPay

2. Portmone

Оплата коммунальных платежей через систему Portmone

Оплата коммунальных платежей через систему Portmone. стр. 2

3. Easypay

Оплата коммунальных платежей через систему Easypay

Оплата коммунальных платежей через систему Easypay. стр.2

Оплата коммунальных платежей через систему Easypay. стр. 3

4. PayHub

Оплата коммунальных платежей через систему PayHub

Как сообщали Українські Новини, киевляне в марте получат новые платежки c перерасчетом.

Тем временем экономисты и политологи рассказали, что будет с экономикой и курсом валют при новом правительстве.

Также на индексацию пенсий и выплату пенсионерам по 1000 гривен хотят выделить 20 млрд.

Помимо этого Пенсионный фонд заявляет, что для разовой выплаты по 1 тыс. гривен пенсионерам, которые получают пенсию менее 5 тыс. гривен, необходимо внести изменения в госбюджет и бюджет фонда.