подписаться на рассылку
27.9 28.6
30.7 31.65
˟
28 марта 2020, суббота, 07:15 384
Общество 2020-03-28T08:30:02+02:00
Українські Новини
Карантин в Украине. Как оплатить коммуналку не выходя из дома

Карантин в Украине. Как оплатить коммуналку не выходя из дома

Таня Войтюк
Онлайн, Коммуналка, Коммунальные платежи, карантин в Украине
Коммунальные платежи можно оплатить онлайн
Коммунальные платежи можно оплатить онлайн

В условиях продленного карантина в Украине, когда жителям не рекомендуют выходить из дому без критической необходимости, все равно нужно платить по счетам за обслуживание.

О том, как оплатить счета за водоснабжение сообщает Киевводоканал.

Заплатить по счетам можно через разные программы.

1. іPay

Оплата коммунальных платежей через систему іPayОплата коммунальных платежей через систему іPay

2. Portmone

Оплата коммунальных платежей через систему іPayОплата коммунальных платежей через систему Portmone

Оплата коммунальных платежей через систему Portmone стр. 2Оплата коммунальных платежей через систему Portmone. стр. 2

3. Easypay

Оплата коммунальных платежей через систему PayHubОплата коммунальных платежей через систему Easypay

Оплата коммунальных платежей через систему Easypay. Стр.2Оплата коммунальных платежей через систему Easypay. стр.2

Оплата коммунальных платежей через систему Easypay стр.3Оплата коммунальных платежей через систему Easypay. стр. 3

4. PayHub

Оплата коммунальных платежей через систему Portmone стр. 2Оплата коммунальных платежей через систему PayHub

Как сообщали Українські Новини, киевляне в марте получат новые платежки c перерасчетом.

Тем временем экономисты и политологи рассказали, что будет с экономикой и курсом валют при новом правительстве.

Также на индексацию пенсий и выплату пенсионерам по 1000 гривен хотят выделить 20 млрд.

Помимо этого Пенсионный фонд заявляет, что для разовой выплаты по 1 тыс. гривен пенсионерам, которые получают пенсию менее 5 тыс. гривен, необходимо внести изменения в госбюджет и бюджет фонда.

Больше новостей о: Онлайн Коммуналка Коммунальные платежи карантин в Украине

Коронавирус и мировой кризис: что будет с курсом г...
Виртуальные экскурсии и спектакли. Как провести он...
Рада запретила штрафовать украинцев за просрочку у...
Пенсионеры и дети получат наборы первой необходимо...
Сегодня Украина закрывает границы на въезд и выезд из-за коронавируса
Коронавирусом заболели уже почти 600 тысяч. Данные на 28 марта
Новости
Коронавирусом заболели уже почти 600 тысяч. Данные на 28 марта 08:17 Инфографика
В Киеве на период карантина запустили новые маршруты общественного транспорта 08:00
Коммунальные платежи можно оплатить онлайн
Карантин в Украине. Как оплатить коммуналку не выходя из дома 07:15
Дистанционный заработок на карантине: какие вакансии наиболее востребованы, – эксперты 07:00
Свинина подорожала на 6% после введения карантина 07:00
больше новостей
"Социальная помощь" от НБУ: мошенники придумали новую схему 09:20
На индексацию пенсий и выплату пенсионерам по 1000 гривен хотят выделить 20 млрд 14:27
"Коронавирусную" тысячу пенсионеры получат в апреле: как вырастут пенсии в Украине весной 05:40 Инфографика
На Донбассе боевики продолжают применять запрещенное оружие 09:17
Кличко заявил, что в Киеве 9 000 тестов на коронавирус и 380 ИВЛ 14:16
больше новостей
Зеленский готов отменить приказ об отдельных палатах для первых лиц государства, - Кличко 13:03
Предприятие Бахматюка приобрело лабораторное оборудование для больницы в Гадяче 15:38
Порошенко снова пришел в Раду, хотя должен сидеть в самоизоляции после возвращения из Испании 16:43
"Социальная помощь" от НБУ: мошенники придумали новую схему 09:20
На индексацию пенсий и выплату пенсионерам по 1000 гривен хотят выделить 20 млрд 14:27
больше новостей
В Киеве на период карантина запустили новые маршруты общественного транспорта
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok