Одноразовую маску можно использовать несколько раз, - вирусолог

Количество случаев заболеваний коронавирусом в Украине растет с каждым днем все больше, по состоянию на утро 27 марта количество заболевших составляет 218 человек. Одним из средств защиты является маска, которую обязывают носить в публичных местах.

О том, как правильно ею пользоваться Українським Новинам сообщил вирусолог, представитель Всеукраинского совета защиты прав и безопасности пациентов Наталья Кожан.

По словам эксперта, использовать маску на улице нет смысла, если человек не идете в толпе.

"Когда вы сами идете по улице, то у вас нет риска заразиться коронавирусом. Маску нужно носить в тех местах, есть люди, например в аптеках, магазинах, во время поездки в транспорте также обязательно нужна маска", - сообщает вирусолог.

Обычная хирургическая маска предотвращает попадание 80% возбудителей, но к маске еще нужны очки, потому что через слизистые попадает вирус, также нужно носить перчатки.

"Если у вас нет перчаток и Вы идете в магазин - используйте одноразовые целлофановые перчатки, которые Вы сможете найти в овощном отделе (перчатки предназначенные для того, чтобы брать овощи на развес). Нужно сразу заходить в магазин, одевать эти перчатки, взять что вам нужно, в последую очередь овощи, выйти с магазина и выбросить в урну", - пишет Кожан.

Хоть маски и перчатки считаются одноразовыми, в условиях дефицита их можно использовать несколько раз. Медицинскую маску можно использовать в течении двух часов подряд, если человек находился в магазине 20 минут.

Эксперт также сообщила, что маски можно использовать повторно.

"Можете ее еще несколько раз использовать, только ее нужно правильно складывать, а именно наружной стороной во внутрь, завернув ее 2 раза и положив в целлофановый пакет. Если у Вас одноразовые перчатки - их можно помыть даже без мыла , так как вода смывает 80% возбудителей, так что приходите домой, сразу заходите в ванную, мойте их, при наличии антисептика обработывайте. После всех процедур дома маски и перчатки стоит выносить на балкон", - рассказала вирусолог.

Также эксперт дала советы о том, как обрабатывать покупки после покупки.

Покупки нужно обрабатывать следующим образом:

сразу заносить в ванную все пакеты и продукты, которые находятся в целлофане;

обмывать все что можно под проточной водой;

вытереть сухой тряпкой, которую желательно после этого выбросить;

если не хотите выбрасывать, стоит ее замочить в физрастворе.

Как сообщали Українські Новини, чаще всего коронавирусом заражаются не на улице, а дома.