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16 марта 2020, понедельник, 12:31 10
Жизнь 2020-03-16T12:37:39+02:00
Українські Новини
Ка избежать заражения коронавирусом: советы вирусолога

Ка избежать заражения коронавирусом: советы вирусолога

Елизавета Кесельман
Вирус, Вирусолог, Коронавирус в мире, Коронавирус в США, Как избежать заражения коронавирусомё
Коронавирус. Скриншот видео ВВС
Коронавирус. Скриншот видео ВВС

После того, как ВОЗ объявила пандемию коронавируса, ситуация с эпидемией начала массово усугубляться. Так, по данным на 16 марта количество инфицированных достигло 168 тысяч человек.

Один из первых молекулярных вирусологов вмире Джеймс Робб, написав письмо с советами для близких и друзей о том, как избежать заражения вирусом, сам не подозревая этого, помог людям со всего мира, поскольку письмо обнародовали в социальных сетях.

Прогнозы распространение коронавируса в США сейчас являются неточными из-за недостатка данных по миру, но очень вероятно, что этот вирус распространится повсеместно в США еще до середины / конца мая или апреля.

Что советует вирусолог:

  1. Никаких рукопожатий. Используйте кулак, уклон или локти для поздравлений.
  2. Чтобы включить свет или нажать кнопку в лифте, используйте только костяшки пальцев. Дозатор бензина поднимайте с помощью бумажной салфетки или используйте для этого одноразовые перчатки.
  3. Двери открывайте сомкнутым кулаком или толчком бедра - не прикасайтесь к ручке дверей своей рукой, разве что нет другого способа их открыть. Это особенно важно в ванной комнате, а также на почте или в других офисных зданиях.
  4. Используйте дезинфицирующие салфетки в магазинах, когда это доступно, особенно - для протирания ручек или детских кресел в продуктовых тележках.
  5. Когда вы возвращаетесь домой, мойте руки с мылом в течение 10-20 секунд и / или используйте дезинфицирующее средство, что на 60% и более процентов содержит спирт.
  6. У каждого входа дома поставьте баночку с дезинфицирующим средством. Также держите одну в своем автомобиле, чтобы вы могли воспользоваться ею, если не можете мыть руки.
  7. Если возможно, кашляйте и чихает в одноразовую салфетку или кусок ткани, который сразу можно выбросить. Локоть используйте в тех случаях, когда по-другому никак. Вирус останется на вашей одежде и сможет передаваться дальше в течение недели или больше!

Чем стоит закупиться

  1. Одноразовые перчатки из латекса, которые можно использовать, когда вы идете за продуктами или для любой другой деятельности, предполагает контакт с загрязненными местами.
  2. Важно. Вирус распространяется крупными каплями при кашле или чихание. Это означает, что воздух не заразит вас. НО все поверхности, на которые попали эти крупные капли, будут заразными в среднем одну неделю - все, что связано с заразными людьми будет загрязненным и потенциально также заразным. Вирус остается на поверхностях и вы не подхватите его, как бы вам чихнут или кашлянет прямо в незащищенное лицо. Вирус имеет только клеточные рецепторы для клеток легких (он поражает только ваши легкие). Единственный способ для вируса заразить вас - это попасть через нос или рот после прикосновения руками или после того, как зараженный вирусом чихнет на ваш рот или нос.
  3. Запаситесь сейчас одноразовыми хирургическими масками и используйте их, чтобы обезопасить себя от прикосновений к носу или рту (мы касаемся своего носа 90 раз в день и даже не усвидомлюемося этого!). Маска не обезопасит вас от вируса, который может попасть в ваш нос или рот после прямого чихание или кашлевая, она только для того, чтобы удержать вас от прикосновений к носу и рту.
  4. Запаситесь карманными дезинфицирующими средствами и латексными перчатками (возьмите разные размеры для семьи). Карманные дезинфицирующие средства имеют на 60% и более процентов содержать спирт, чтобы быть эффективными.
  5. Запаситесь цинковыми пастилки. Доказана эффективность этих пастилок для блокировки коронавируса и большинства других вирусов от дальнейшего размножения в горле и носоглотке. Используйте их по инструкции несколько раз в день, каждый раз, когда чувствуете что-похоже на первые симптомы простуды. Лучше в таких случаях прилечь и дать пластинке раствориться в задней части вашего горла или носоглотки. Один из доступных брендов таких пастилок - Cold-Eeze, но есть и другие.

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