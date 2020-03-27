В Винницкой области количество заболевших коронавирусом возросло до 16, - обладминистрация

В то время, как во Львовской области хотят провести массовое тестирование граждан на коронавирус, Винницкая областная государственная администрация (ОГА) заявила, что по состоянию на 16:00 27 марта количество заболевших коронавирусом местных жителей возросло до 16.

Об этом говорится в видеообращении директора департамента здравоохранения винницкой ОГА Надежды Марусяк, передают Українськi Новини.



"Лабораторно подтверждено уже 16 случаев COVID-19. В 27 случаях коронавирус не выявлен. Образцы материалов еще от 2 лиц на обследовании", - сказала она.



Марусяк также отметила, что пациенты с лабораторно подтвержденными случаями и с подозрением на коронавирус находятся на стационарном лечении в боксированных палатах под постоянным медицинским наблюдением, в настоящее время их состояние стабильное.



Определены контактные лица, они самоизолировались и находятся под медико-санитарным надзором.



Как сообщали Українськi Новини, в МОЗ заявили о 4 случаях выздоровления от коронавируса в Украине.



Кроме того, за день в Украине 62 новых случая коронавируса, всего уже 218 заразившихся.