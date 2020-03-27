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27 марта 2020, пятница, 19:46 493
Общество 2020-03-27T19:47:18+02:00
Українські Новини
В Винницкой области количество заболевших коронавирусом возросло до 16, - обладминистрация

В Винницкой области количество заболевших коронавирусом возросло до 16, - обладминистрация

Валерия Драгомирова
Винницкая область, Коронавирус, Коронавирус в Винницкой области
Коронавирус. Фото: pixabay
Коронавирус. Фото: pixabay

В то время, как во Львовской области хотят провести массовое тестирование граждан на коронавирус, Винницкая областная государственная администрация (ОГА) заявила, что по состоянию на 16:00 27 марта количество заболевших коронавирусом местных жителей возросло до 16.

Об этом говорится в видеообращении директора департамента здравоохранения винницкой ОГА Надежды Марусяк, передают Українськi Новини.

"Лабораторно подтверждено уже 16 случаев COVID-19. В 27 случаях коронавирус не выявлен. Образцы материалов еще от 2 лиц на обследовании", - сказала она.

Марусяк также отметила, что пациенты с лабораторно подтвержденными случаями и с подозрением на коронавирус находятся на стационарном лечении в боксированных палатах под постоянным медицинским наблюдением, в настоящее время их состояние стабильное.

Определены контактные лица, они самоизолировались и находятся под медико-санитарным надзором.

Как сообщали Українськi Новини, в МОЗ заявили о 4 случаях выздоровления от коронавируса в Украине

Кроме того, за день в Украине 62 новых случая коронавируса, всего уже 218 заразившихся. 

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