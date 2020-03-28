Свинина подорожчала на 6% після введення карантину

АМКУ зазначив, що ціни на картоплю і ряд інших продуктів різко зросли, а асоціація "Український клуб аграрного бізнесу" заявляє, що зростання цін на продукти з початку карантину пов'язаний з падінням курсу гривні до долара.

Про це Українським Новинам повідомив аналітик УКАБ Андрій Мартиненко.

Зростаюча тенденція спостерігається з цінами на м'ясо: свинина подорожчала на 6% до 164,42 гривні/кг, куряча тушка - на 2% до 59,26 гривні/шт.

Крім того, фіксується збільшення цін на олію на 5% до 36,1 гривні за 850 мл масло вершкове - на 2% до 43,59 гривні за 200 р.

Аналітик вважає, що зростання цін в основному пов'язаний з падінням курсу гривні по відношенню до долара, а не через власне самого карантину.

"Звичайно, є й ті, хто намагається заробити на надмірному попиті на продукти харчування, який виник в результаті введення карантину. Для стабілізації цієї ситуації Антимонопольним комітетом вже вживаються відповідні заходи реагування", - прокоментував Мартиненко.

Як повідомляли Українські Новини, "АТБ" вирішив підняти ціни на продукти харчування, оскільки постачальники і виробники.

Тим часом, вартість антисептиків в інтернеті також різко зросла або товар відсутній.