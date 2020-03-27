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27 марта 2020, пятница, 19:04 93
Жизнь 2020-03-27T19:04:56+02:00
Українські Новини
Полезный карантин: ТОП-5 продуктов, повышающих иммунитет и придающих сил

Полезный карантин: ТОП-5 продуктов, повышающих иммунитет и придающих сил

Ольга Фандорина
Продукты, Иммунитет, правильное питание, Повышение иммунитета
Продукты для иммунитета. Фото: svitlav.com
Продукты для иммунитета. Фото: svitlav.com

В самый разгар карантина в Киеве, пока не работают фаст-фуды, кофейни и ларьки с шаурмой, самое время обратить внимание на собственный иммунитет, про который так часто забывают. Любые вирусы, в том числе и новая коронавирусная инфекция куда хуже отражается на ослабленном и обессиленном иммунитете. А укрепить его можно всего лишь долькой Вашего внимания - полезной едой и хорошим сном. И о ТОП-5 продуктов, которые укрепят собственный иммунитет и придадут сил для борьбы с любыми неприятностями,  рассказала психолог и нутрициолог Кристина Дельцова в интервью "Українським Новинам", полную версию которого можно будет прочитать в субботу.

1) Имбирь

Имбирь – это действительно кладезь микроэлементов и витаминов( о нем мы писали вот здесь). Иммуностимуляторами, полезными для нашего здоровья, послужат следующие вещества:

  • аскорбиновая кислота;
  • витамин А;
  • витамины В1 и В2;
  • природные растительные антибиотики;
  • цинк;
  • кальций;
  • йод;
  • сесквитерпены - нужны организму человека для борьбы с риновирусами.

Имбирь укрепляет и тонизирует организм, подготавливая его к сопротивлению против бактерий и вирусов, низких температур и прочих вирусных неприятностей.

Имбирный чай. Фото: kivahan.ruИмбирный чай. Фото: kivahan.ru

2) Куркума

Эта приправа традиционно используется в аюрведической и китайской медицине для лечения воспалительных состояний, кожных заболеваний, ран, заболеваний пищеварительной системы и печени. Она снижает уровень плохого холестерина и очищает кровь, ускоряет метаболизм и улучшает пищеварение. Также - повышает стрессоустойчивость: как адаптоген, она помогает нейтрализовать негативные последствия ежедневного стресса для организма.

Куркума. Фото: urbanyouth.ru Куркума. Фото: urbanyouth.ru

3) Вода

Для иммунитета необходимо пить достаточно простой воды - без чаев, без ничего. Если пьете чай-кофе – то пейте еще больше воды. Чай и кофе при переваривании идут в кишечник и забирают воду из организма. Поэтому в идеале воды нужно пить столько, чтоб компенсировать потери.

delo.uaЧистая вода. Фото: delo.ua

4) Сырые овощи

Морковь, перец, тыква, свекла содержат большое количество полезных веществ, стимулирующих иммунитет. Также эти овощи благотворно влияют на кишечную микрофлору, очищая организм от шлаков и токсинов, что важно для поддержания здоровья.

Свежие овощи. Фото: total.kzСвежие овощи. Фото: total.kz

5) Сезонные фрукты

Цитрусовые – мощная профилактика гриппа и антидепрессант, гранат чистит кровь и снижает холестерин, хурма для чистки печени и "помощи" сердцу, яблоки - кладезь витаминов для иммунитета, так как в яблоках, особенно в кисло-сладких сортах, много противовоспалительной салициловой кислоты.

Как сообщали Українські новини, ранее были опубликованы три рецепта кофе с куркумой: поднимаем иммунитет и ускоряем метаболизм.

А также - про березовый сок: чем полезен напиток "из леса", как его пить и когда собирать.

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