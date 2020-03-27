Три рецепта кофе с куркумой: поднимаем иммунитет и ускоряем метаболизм

Не секрет, что самой лучшей защитой от вирусов является собственный иммунитет. А в условиях современной жизни он часто страдает из-за стрессов, тревожностей, переживаний, и даже - неправильного питания. А чтоб поднять иммунитет и поддержать его в нелегкое время, будет очень уместным приготовить необычный кофе - с куркумой. Как приготовить кофе с куркумой, сколько ее класть, чтобы она принесла пользу, есть ли от нее вред, и какие интересные рецепты существуют? Об этом рассказала психолог и нутрициолог Кристина Дельцова в интервью "Українським Новинам", полную версию которого можно будет прочитать в субботу.

Что такое куркума?

Это ярко-желтая специя из растения семейства имбирных. Специя пахнет как апельсиновая цедра и имбирь, и имеет землистый вкус, немного похожий на кардамон или даже корицу.

Куркума. Фото: urbanyouth.ru

Эта приправа традиционно используется в аюрведической и китайской медицине для лечения воспалительных состояний, кожных заболеваний, ран, заболеваний пищеварительной системы и печени. Специя содержит химические вещества – куркуминоиды, из которых особенно важным является куркумин. Он плохо всасывается в кровь, поэтому с ним обычно употребляют черный перец, который содержит пиперин, натуральное вещество, которое увеличивает усвоение куркумина в 200 раз.

Куркума имеет довольно широкий спектр воздействия. Она снижает уровень плохого холестерина и очищает кровь, ускоряет метаболизм и улучшает пищеварение. Также - повышает стрессоустойчивость: как адаптоген, она помогает нейтрализовать негативные последствия ежедневного стресса для организма. Поддерживает здоровый обмен веществ, помогает сохранять нормальный уровень сахара в крови.

В том числе, куркума поддерживает потерю веса: куркумин может положительно влиять на управление весом у людей с избыточным весом.

Кофе с куркумой и черным перцем

Натуральный кофе, сваренный любым способом, в любом объеме;

Куркума – до одной ложечки, можно – меньше, для начала;

Черный молотый перец – на кончике ножа, нужен самый минимум;

Подсластители – сахар, мед, заменители.

Все ингредиенты кроме меда (чтобы не терять его полезные свойства при высокой температуре), можете заваривать сразу. Но имейте в виду, что куркума очень красит, так что, возможно, отмывать турку (а тем более – чайник, френч-пресс или кастрюльку) будет сложно. Проще досыпать в чашку и дать настояться пару минут.

Кофе с куркумой. Фото: urbanyouth.ru

Кофе с "золотым молоком"

Золотое молоко - это комбинация куркумы и имбиря с любыми жидкостями, невероятно полезная. Отлично сочетается именно с молоком, его подают горячим и холодным, что делает его идеальным круглогодичным лакомством. Корица, кленовый сироп, кардамон и даже цитрусовая цедра - частые добавки в этих коктейлях.

Подогретое молоко – около 150 мл;

Одинарный или двойной эспрессо;

Молотые куркума и имбирь, по пол-ложечки;

Взбитые сливки, сахар, мед и прочее – по вкусу.

Отдельно сварите крепкий кофе, подогрейте молоко и размешайте в нем специи. Соедините все вместе в бокале, добавьте дополнительные ингредиенты по вкусу. Такой витаминный и противовоспалительный коктейль заряжает энергией, стимулирует обмен веществ и особенно полезен в холода, для профилактики и лечения простуды. Летом можно подавать со льдом.

Кофе с куркумой. Фото: rus.jauns.lv

Кофе латте с куркумой

Куркума с кофе и молоком – классическое сочетание для восточной кухни, а у нас напиток более популярен в формате латте. Для этого понадобится вспенить молоко с всыпанной в него куркумой, а потом добавить эту золотисто-желтую пену к порции эспрессо.

200 мл молока;

Куркума;

Эспрессо.

Можно подать коктейль горячим или холодным, использовать лед или дополнительные пряности.

Латте-куркума. Фото: telegraf.com.ua

Однако не стоит употреблять приправу в количествах более одной чайной ложки в день. Это как раз адекватная доза: принесет пользу и не причинит вреда.

Українські Новини ранее рассказывали про капуччино и латте дома: 3 способа сделать молочную пену в домашних условиях.

Также ранее Українські Новини писали про аффогато на завтрак: как приготовить десерт из мороженого, залитого горячим кофе.