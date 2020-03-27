подписаться на рассылку
27.9 28.6
30.7 31.65
˟
  • Новости
  • Жизнь
  • Три рецепта кофе с куркумой: поднимаем иммунитет и ускоряем метаболизм
27 марта 2020, пятница, 10:00 364
Жизнь 2020-03-27T10:00:02+02:00
Українські Новини
Три рецепта кофе с куркумой: поднимаем иммунитет и ускоряем метаболизм

Три рецепта кофе с куркумой: поднимаем иммунитет и ускоряем метаболизм

Ольга Фандорина
Кофе, Куркума, Кофе со специями, Рецепт кофе, Кофе с куркумой - рецепт, Рецепт кофе с куркумой
Кофе с куркумой. Фото: freepik.com
Кофе с куркумой. Фото: freepik.com

Не секрет, что самой лучшей защитой от вирусов является собственный иммунитет. А в условиях современной жизни он часто страдает из-за стрессов, тревожностей, переживаний, и даже - неправильного питания. А чтоб поднять иммунитет и поддержать его в нелегкое время, будет очень уместным приготовить необычный кофе - с куркумой. Как приготовить кофе с куркумой, сколько ее класть, чтобы она принесла пользу, есть ли от нее вред, и какие интересные рецепты существуют? Об этом рассказала психолог и нутрициолог Кристина Дельцова в интервью "Українським Новинам", полную версию которого можно будет прочитать в субботу.

Что такое куркума?

Это ярко-желтая специя из растения семейства имбирных. Специя пахнет как апельсиновая цедра и имбирь, и имеет землистый вкус, немного похожий на кардамон или даже корицу.

Куркума. Фото: urbanyouth.ruКуркума. Фото: urbanyouth.ru

Эта приправа традиционно используется в аюрведической и китайской медицине для лечения воспалительных состояний, кожных заболеваний, ран, заболеваний пищеварительной системы и печени. Специя содержит химические вещества – куркуминоиды, из которых особенно важным является куркумин. Он плохо всасывается в кровь, поэтому с ним обычно употребляют черный перец, который содержит пиперин, натуральное вещество, которое увеличивает усвоение куркумина в 200 раз. 

Куркума имеет довольно широкий спектр воздействия. Она снижает уровень плохого холестерина и очищает кровь, ускоряет метаболизм и улучшает пищеварение. Также - повышает стрессоустойчивость: как адаптоген, она помогает нейтрализовать негативные последствия ежедневного стресса для организма. Поддерживает здоровый обмен веществ, помогает сохранять нормальный уровень сахара в крови.

В том числе, куркума поддерживает потерю веса: куркумин может положительно влиять на управление весом у людей с избыточным весом.

Кофе с куркумой и черным перцем

  • Натуральный кофе, сваренный любым способом, в любом объеме;
  • Куркума – до одной ложечки, можно – меньше, для начала;
  • Черный молотый перец – на кончике ножа, нужен самый минимум;
  • Подсластители – сахар, мед, заменители.

Все ингредиенты кроме меда (чтобы не терять его полезные свойства при высокой температуре), можете заваривать сразу. Но имейте в виду, что куркума очень красит, так что, возможно, отмывать турку (а тем более – чайник, френч-пресс или кастрюльку) будет сложно. Проще досыпать в чашку и дать настояться пару минут.

Кофе с куркумой. Фото: urbanyouth.ruКофе с куркумой. Фото: urbanyouth.ru

Кофе с "золотым молоком"

Золотое молоко - это комбинация куркумы и имбиря с любыми жидкостями, невероятно полезная. Отлично сочетается именно с молоком, его подают горячим и холодным, что делает его идеальным круглогодичным лакомством. Корица, кленовый сироп, кардамон и даже цитрусовая цедра - частые добавки в этих коктейлях.

  • Подогретое молоко – около 150 мл;
  • Одинарный или двойной эспрессо;
  • Молотые куркума и имбирь, по пол-ложечки;
  • Взбитые сливки, сахар, мед и прочее – по вкусу.

Отдельно сварите крепкий кофе, подогрейте молоко и размешайте в нем специи. Соедините все вместе в бокале, добавьте дополнительные ингредиенты по вкусу. Такой витаминный и противовоспалительный коктейль заряжает энергией, стимулирует обмен веществ и особенно полезен в холода, для профилактики и лечения простуды. Летом можно подавать со льдом.

Кофе с куркумой. Фото: rus.jauns.lvКофе с куркумой. Фото: rus.jauns.lv

Кофе латте с куркумой

Куркума с кофе и молоком – классическое сочетание для восточной кухни, а у нас напиток более популярен в формате латте. Для этого понадобится вспенить молоко с всыпанной в него куркумой, а потом добавить эту золотисто-желтую пену к порции эспрессо.

  • 200 мл молока;
  • Куркума;
  • Эспрессо.

Можно подать коктейль горячим или холодным, использовать лед или дополнительные пряности.

Латте-куркума. Фото: telegraf.com.uaЛатте-куркума. Фото: telegraf.com.ua

Однако не стоит употреблять приправу в количествах более одной чайной ложки в день. Это как раз адекватная доза: принесет пользу и не причинит вреда.

Українські Новини ранее рассказывали про капуччино и латте дома: 3 способа сделать молочную пену в домашних условиях.

Также ранее Українські Новини писали про аффогато на завтрак: как приготовить десерт из мороженого, залитого горячим кофе.

Больше новостей о: Кофе Куркума Кофе со специями Рецепт кофе Кофе с куркумой - рецепт Рецепт кофе с куркумой

За день в Украине 62 новых случая коронавируса, всего уже 218 заразившихся, - Минздрав
МВФ назвал условия, при которых может увеличить финансирование Украины
Новости
Три украинские компании разработали тесты для коронавируса 11:46
Суд просят запретить Соколову выполнять обязанности директора ГБР 11:40
Из-за того, что коронавирусом болеют работоспособные люди, могут пересмотреть каратинные меры 11:32
"Феофания" закупила полтысячи тестов на коронавирус 11:27
Кабмин предлагает сократить финансирование местных выборов 11:20
больше новостей
Чрезвычайная ситуация: кому и на сколько поднимут субсидии во время карантина 08:04
На индексацию пенсий и выплату пенсионерам по 1000 гривен хотят выделить 20 млрд 14:27
Бойко привез в больницу Рубежного медикаменты и аппарат ИВЛ 07:29
НБУ прекратил продавать валюту для стабилизации курса 19:30
Медсестры падают от усталости. Депутат Шахов рассказал об условиях лечения в Александровской больнице 20:27
больше новостей
Страховые компании не пришли к единому мнению по выплатам за заболевание коронавирусом COVID-19 13:40
Зеленский готов отменить приказ об отдельных палатах для первых лиц государства, - Кличко 13:03
Предприятие Бахматюка приобрело лабораторное оборудование для больницы в Гадяче 15:38
Кабмин. Фото: ednist.info
Кабмин продлил карантин и ввел чрезвычайную ситуацию. Украинцы будут праздновать Пасху с ограничениями 13:45 Инфографика
Владимир Зеленский. Скриншот видео ОПУ
У нас не "совок", - Зеленский поручил отменить VIP-палаты для чиновников 19:03
больше новостей
Минздрав назвал категорию людей, которые чаще всего болеют коронавирусом. И это не пенсионеры
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok