Березовый сок: чем полезен напиток "из леса", как его пить и когда собирать

Сейчас в странах Европы, США и даже Австралии в моду стремительно входит такой давно известный нам продукт, как березовый сок - нутрициологи и диетологи утверждают, что он очень полезен для иммунитета, что в свете пандемии коронавируса ой как кстати. В детстве мы все были знакомы с этим напитком, а кто-то любит его и по сей день. Однако несет ли он какую-то пользу? Українські Новини расскажут, как о целебных свойствах березового сока, как добывают его своими руками, хранят в домашних условиях и используют в кулинарии.

Вкус у березового сока, только что собранного в лесу, отдает характерными древесными нотками с ярко выраженными сладкими оттенками. Все потому, что в его составе много фруктовых сахаров. Фитонциды уничтожают болезнетворные бактерии, а дубильные вещества обладают мощным антибактериальным действием. Органические кислоты и эфирные масла играют важную роль в обменных процессах.

Березовый сок. Фото: glavred.info

Выпив березового сока, мы пополняем организм запасом калия, кальция, натрия, магния, железа, марганца, меди.

Свойства березового сока

Поскольку в состав березового сока входят ферменты и биологические стимуляторы - он укрепляет иммунитет.

Калий кальций, магний, содержащиеся в березовом соке - необходимы для нормальной работы сердца.

Дубильные вещества березового сока - оказывают противовоспалительное действие.

Легко усваиваемые сахара - полезны для работы мозга.

Березовый сок. Фото: agrostory.com

Березовый сок хорошо тонизирует организм и помогает бороться со слабостью и весенним авитаминозом. При регулярном употреблении напиток усиливает иммуннитет. Врачи рекомендуют пить березовый сок при сезонном обострении аллергии, поскольку он очищает кровь, а еще он обладает противовоспалительным эффектом и стимулирует выработку пищеварительных ферментов и поэтому его можно использовать для помощи в лечении болезней ЖКТ.

Витамины в березовом соке сохраняются в течение максимум 48 часов. В дальнейшем он становится бесполезным. На протяжении всего этого периода лучше держать напиток в холодильнике и выпить как можно скорее. Сок из магазина в больших стеклянных банках, как правило, стерилизуют и насыщают лимонной кислотой. Это помогает ему сохранять вкусовые и полезные качества на протяжении многих месяцев.

Березовый сок с березовыми "сережками". Фото: edimdoma.ru

Березовому соку, который принесли из леса, тоже можно продлить жизнь в домашних условиях. Для этого смешивают 10 литров березового сока с соком 4 крупных лимонов, добавляют 35–40 г меда, 10 г сахара и 45 г дрожжей. Полностью растворяют все ингредиенты, разливают по банкам с плотными крышками и оставляют в холодильнике на 10 дней. По истечении срока можно дегустировать березовый сок. Хранить его можно в прохладном темном месте около 2 месяцев.

Пить березовый сок следует натощак и перед едой, не чаще трех раз в день. Вред напитка возможен только при индивидуальной непереносимости. Поэтому если пробуете его впервые, сделайте несколько глотков и понаблюдайте за реакцией организма.

Ориентиром к сбору березового сока могут служить набухшие на березах почки. Что бы определить начало сокодвижения достаточно выйти в лес после 20-25 марта и сделать тонким шилом укол на березе толщиной в руку. Если сок пошел - в точке прокола тут же выступит капля сока. Значит настало время собирать Березовый сок.

Однако же собирать березовый сок нужно только в экологически чистых лесах, потому что дерево способно впитывать вредные вещества и выхлопные газы.

Сбор березового сока. Фото: agrostory.com

Выбирайте березы диаметром более 20-30 см с хорошо развитой кроной. К тому же, как говорят знатоки, от зрелых берез сок бывает слаще. В стволе березы аккуратно проделайте отверстие на расстоянии 20 см от земли. В сделанное отверстие или под ним прикрепляют лоток из бересты или другое полукруглое приспособление, по которому будет стекать сок. Желобок должен быть направлен в бутылку, банку или пакет.

После того, как соберете березовый сок, не забудьте помочь дереву выздороветь: нужно туго закрыть отверстие варом, воском, пробкой или мхом, чтобы в ствол не попали бактерии, которые могут нести серьезную угрозу для жизни дерева.

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