Карантин уменьшит количество сделок аренды торговых площадей, - "Украинская торговая гильдия"

Пока бизнес просит Зеленского не ужесточать карантин, консалтинговая компания "Украинская торговая гильдия" (Киев) прогнозирует уменьшение количества сделок аренды торговых площадей вследствие принятых ограничительных мер.

Об этом Українським Новинам сообщила директор компании Евгения Локтионова.

"Воздействие карантина на рынок аренды будет таким же как и на весь другой бизнес – произойдет оптимизация сетей, количество сделок по подписанным договорам уменьшаться. Однако после снятия карантина для более устойчивого бизнеса появятся шансы открыть свои магазины в лучших местах и по договорной арендной ставке", - сказала она.

При этом, по ее словам, за 2 недели карантина разрывания договоров аренды в торговых центрах не наблюдалось.

"За прошедшие 2 недели операторы проводили аудит и оптимизацию своих бизнес-процессов, в том числе сокращение персонала. Поэтому пока сети делали оценку ситуации. Однако после завершения этих процессов, где-то через неделю, мы можем увидеть как некоторые операторы начнут разрывать договора", - прокомментировала Локтионова.

Она отметила, что карантинные меры привели к замедлению подписания новых договоров аренды, однако процессы подписания все же продолжаются.

Вместе с тем выход новых операторов на рынок Украины пока приостановлен.

"Связано это с тем, что он занимает определенное время, это долгосрочные решения, которые во всем мире переносятся. Пример тому – IKEA, которые заявили, что они не отменяют выход на украинский рынок, но переносят сроки. Все будет зависеть от развития ситуации", - подчеркнула Локтионова.

Как сообщали Українськi Новини, инфляция в первые недели карантина сохранилась на низком уровне.

Некоторым продуктовым рынкам могут разрешить работать в период карантина.

Европейская бизнес-ассоциация заявляет, что из-за принятых мер ВВП Украины может снизиться на 9%.