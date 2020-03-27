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27 марта 2020, пятница, 12:35 215
Судебная власть 2020-03-27T12:43:37+02:00
Українські Новини
ВСП просит Зеленского и Раду принять меры по обеспечению работы судов в условиях карантина

ВСП просит Зеленского и Раду принять меры по обеспечению работы судов в условиях карантина

Елизавета Драбкина
Кабмин, Верховная Рада, ВСП, Владимир Зеленский
ВСП Фото: пресс-служба
ВСП Фото: пресс-служба

Высший совет правосудия (ВСП) просит Президента Владимира Зеленского и Верховную Раду принять меры по обеспечению работы судов в условиях карантина для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВСП, передают Українськi Новини.

ВСП на заседании 26 марта принял публичное обращение к Президенту и Раде по обеспечению доступа граждан к правосудию в условиях карантина.

В указанном обращении отмечается, что в последнее время в ВСП поступает много обращений от судов Украины и общественных организаций, в которых затрагиваются вопросы, связанные с особенностями осуществления правосудия в условиях пандемии коронавируса Covid-19.

В обращении указано, что осуществление правосудия судьями в открытых судебных заседаниях с непосредственным участием сторон процесса в условиях объявления Кабмином карантина создает угрозу для жизни и здоровья судей и участников судебных заседаний.

"Вместе с тем согласно статье 8 Конституции Украины в Украине признается и действует принцип верховенства права. Составной частью принципа верховенства права является право на обращение в суд, что предусмотрено статьей 55 Конституции Украины и развито статьей 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года как право на справедливый суд. Статьей 64 Конституции предусмотрено, что права и свободы человека и гражданина не могут быть ограничены, кроме случаев, предусмотренных Конституцией Украины. В Конституции отмечается, что право на справедливый суд не может быть ограничено в условиях военного и чрезвычайного положения", - говорится в обращении.

Учитывая изложенное, ВСП считает, что право на справедливый суд не может быть ограничено, однако при установлении справедливого баланса между правом человека на безопасную для жизни и здоровья окружающую среду и право на справедливый суд преобладает естественное право лиц на жизнь и безопасную окружающую среду, обязанность по обеспечению которого возложена на государство.

ВСП обратился к Президенту и Раде с предложением внести изменения в процессуальные кодексы, которые бы обеспечили право лиц на доступ к правосудию в условиях карантина, введенного с целью предотвращения распространения на территории Украины коронавируса, в части проведения заседаний органов судебной власти в режиме реального времени через Интернет и продление/остановку сроков на обжалование судебных решений.

В обращении к Государственной судебной администрации и Службе судебной охраны ВСП подчеркнул необходимость безотлагательной подготовки изменений в Положение о временном порядке обеспечения охраны судов, органов и учреждений системы правосудия, а также поддержания общественного порядка в них, предусматривающие особенности пропуска лиц в суд с учетом предписаний постановления Кабмина от 16 марта, и представление этих изменений на утверждение ВСП.

Как сообщали Українськi Новини, адвокат по ряду резонансных дел Александр Дульский считает, что судебная система оказалась полностью не готовой к работе в период карантина.

Кабмин продлил карантин до 24 апреля из-за коронавируса.

По состоянию на 10:00 27 марта количество установленных случаев коронавирусной инфекции в Украине увеличилось на 62 до 218.

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