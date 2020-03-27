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27 марта 2020, пятница, 10:25 1339
Судебная власть 2020-03-27T11:30:03+02:00
Українські Новини
Суд арестовал дом и автомобиль подозреваемого в получении 2 млн гривен взятки чиновника Кабмина Новосела

Суд арестовал дом и автомобиль подозреваемого в получении 2 млн гривен взятки чиновника Кабмина Новосела

Елизавета Драбкина
Кабмин, арест имущества, Взятка, Игорь Новосел
Суд. Фото: pixabay
Суд. Фото: pixabay

Печерский районный суд арестовал дом и легковой автомобиль Kia Sorento 2008 года выпуска начальника управления административных зданий хозяйственно-финансового департамента секретариата Кабинета Министров Игоря Новосела, подозреваемого в получении 2 млн гривен взятки.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Новосел подозревается в получении взятки по ч. 3. ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Следователь указывает, что в ходе досудебного расследования, с целью обеспечения в будущем конфискации имущества возникла необходимость наложения ареста на недвижимое имущество, принадлежащее подозреваемому.

Учитывая изложенное, следственный судья пришел к выводу о необходимости наложения ареста на объекты недвижимого имущества, с целью обеспечения целей уголовного производства, а именно: конфискации имущества как вида наказания.

Как сообщали Українськi Новини, 6 февраля суд арестовал Новосела и назначил залог в размере 1 млн 552 гривен.

Позже Новосел вышел из СИЗО после внесения залога.

Кроме того, суд отстранил его от должности начальника управления секретариата Кабмина.

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