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22 марта 2020, воскресенье, 17:34 239
Общество 2020-03-22T18:30:01+02:00
Українські Новини
Вылечившийся от коронавируса мужчина еще 2 недели проведет в самоизоляции

Вылечившийся от коронавируса мужчина еще 2 недели проведет в самоизоляции

Кира Молчанова
Карантин, Черновцы, выздоровление, коронавирус в Украине, коронавирус в Черновцах
Маска. Фото: Pixabay
Маска. Фото: Pixabay

Мужчина, который вылечился от коронавируса и выписан из больницы в Черновицкой области, должен еще на 2 недели самоизолироваться и повторно пройти обследование.

Об этом Українським Новинам сообщила заместитель начальника департамента здравоохранения Черновицкой областной администрации Мария Полищук.

"Мы ему рекомендовали это (самоизоляцию на 14 дней). Мы это учитываем, поэтому в выписке не только об изоляции написали, а еще о повторном обследовании ПЦР", — сказала она.

На данный момент мужчина покинул больницу и отправился домой.

Как сообщали Українськi Новини, в связи с тем, что наибольшее число заболеваемости коронавирусом наблюдается у лиц, которые вернулись из-за границы, эпидемиологи вместе с Нацполицией будут проверять соблюдение самоизоляции всеми, кто возвращается в Украину из-за границы.

21 марта в вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья поступило 81 сообщение о подозрении на коронавирусную инфекцию. При этом в течение 21 марта были зафиксированы 6 случаев заболевания, в течение 20 марта - 15 случаев, в течение 19 марта - 10 случаев.

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