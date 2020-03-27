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27 марта 2020, пятница, 06:15 71
Европа 2020-03-27T06:15:01+02:00
Українські Новини
Вместо модной одежды Armani начнет шить медицинские халаты

Вместо модной одежды Armani начнет шить медицинские халаты

Кира Молчанова
Джорджио Армани, коронавирус в Европе, коронавирус в Италии, Armani
Армани. Фото: Pixabay
Армани. Фото: Pixabay

Итальянский модный дом Armani переоборудует свои заводы, чтобы шить на них одноразовые халаты для медицинских работников, в то время как во всей Италии с начала эпидемии заболели больше 80 тысяч человек.

Об этом в четверг сообщило агентство ANSA со ссылкой на заявление Armani.

В начале этого месяца модный дом пожертвовал более €1 млн миланским больницам и римскому Национальному институту инфекционных заболеваний "Спалланцани".

До этого, в конце февраля, Джорджо Армани закрыл свой показ мод, чтобы не подврегать людей опасности быть зараженными коронавирусом. После этого он закрыл офисы своей компании в Милане, а также фабрики в Ломбардии, Эмилии-Романье, Венето, Трентино-Альто-Адидже и Пьемонте.

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