Бывшие сотрудники Louis Vuitton и Gucci обвиняют работодателей в заговоре

Итальянский и французский модные бренды Louis Vuitton и Gucci, который уже обвиняли в расистском скандале, подозревают в заговоре против сотрудников друг друга. Об этом сообщает Bloomberg. О нарушении антимонопольного законодательства США стало известно, как сотрудница Saks попыталась найти работу у модного бренда Louis Vuitton. "К сожалению, но у нас есть жесткие правила, которым мы должны следовать", — заявил в ответ представитель Louis Vuitton. Информационное агентство сообщает, что трое бывших сотрудников компаний подали иск в федеральный суд Нью-Йорка. Истцы заявляют, что их бывшие работодатели сговорились не нанимать людей, которые шесть месяцев работали в одной из компаний конкурирующих брендов. По словам сотрудников, в компаниях модных брендов есть практика незаконного снижения зарплат. Как сообщали Українські Новини, компании LVMH и Kering, владеющие, в числе прочего, модными брендами Christian Dior, Givenchy, Louis Vuitton и Gucci, официально заявили об отказе сотрудничать с моделями, которых они считают слишком худыми. Французский дом моды Louis Vuitton выпустил сумки с названием "Рамки будущего" (Canvas Of The Future) с установленными гибкими AMOLED-экранами с разрешением 1920x1440.