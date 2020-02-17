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17 февраля 2020, понедельник, 14:52 60
Lifestyle 2020-02-17T14:59:07+02:00
Українські Новини
Бывшие сотрудники Louis Vuitton и Gucci обвиняют работодателей в заговоре

Бывшие сотрудники Louis Vuitton и Gucci обвиняют работодателей в заговоре

Кира Молчанова
Gucci, Louis Vuitton, Скандал, нарушение прав человека
Gucci. Фото: Gucci.com
Gucci. Фото: Gucci.com

Итальянский и французский модные бренды Louis Vuitton и Gucci, который уже обвиняли в расистском скандале, подозревают в заговоре против сотрудников друг друга.

Об этом сообщает Bloomberg.

О нарушении антимонопольного законодательства США стало известно, как сотрудница Saks попыталась найти работу у модного бренда Louis Vuitton.

"К сожалению, но у нас есть жесткие правила, которым мы должны следовать", — заявил в ответ представитель Louis Vuitton.

Информационное агентство сообщает, что трое бывших сотрудников компаний подали иск в федеральный суд Нью-Йорка. Истцы заявляют, что их бывшие работодатели сговорились не нанимать людей, которые шесть месяцев работали в одной из компаний конкурирующих брендов.

По словам сотрудников, в компаниях модных брендов есть практика незаконного снижения зарплат.

Как сообщали Українські Новини, компании LVMH и Kering, владеющие, в числе прочего, модными брендами Christian Dior, Givenchy, Louis Vuitton и Gucci, официально заявили об отказе сотрудничать с моделями, которых они считают слишком худыми.

Французский дом моды Louis Vuitton выпустил сумки с названием "Рамки будущего" (Canvas Of The Future) с установленными гибкими AMOLED-экранами с разрешением 1920x1440.

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