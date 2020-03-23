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  • В Ломбардии выписали "нулевого пациента", с которого началась локальная вспышка коронавируса
23 марта 2020, понедельник, 21:54 35
Европа 2020-03-23T21:54:49+02:00
Українські Новини
В Ломбардии выписали "нулевого пациента", с которого началась локальная вспышка коронавируса

В Ломбардии выписали "нулевого пациента", с которого началась локальная вспышка коронавируса

Кира Молчанова
Италия, Коронавирус, выздоровление, Ломбардия, коронавирус в Италии
Бреша. Фото: Pixabay
Бреша. Фото: Pixabay

В Италии из больницы выписали 38-летнего Маттиа из города Кодоньо (северная область Ломбардия), которого считают первым человеком, с которого началась локальная вспышка нового коронавируса.

Об этом сообщает итальянское информационное издание ANSA.

В сообщении говорится, что о болезни Маттиа стало известно 21 февраля, когда он попал в больницу города Павия с острой дыхательной недостаточностью. Двумя днями раньше пациент обращался за медицинской помощью, но тест на коронавирус ему тогда не провели. К моменту выявления заболевания мужчина уже успел заразить нескольких человек, включая своих родственников. Отец мужчины впоследствии умер, тогда как беременная жена, перенесшая заболевание в легкой форме, была выписана почти две недели назад.

В сообщении говорится, что врачи так и не смогли понять, где Маттиа заразился коронавирусом: он не бывал в Китае. Там был знакомый Маттиа, с которым они ужинали накануне, но у того коронавирус не выявили.

После этого случая 10 городов недалеко от Милана были объявлены зоной карантина. 21 марта недалеко от этой области скончался первый человек, которому в Италии поставили диагноз "коронавирус". Связь между двумя центрами вспышки с населением около 15 тыс. и 3 тыс. человек также обнаружить не удалось.

Как сообщали Українські Новини, в Милане военные контролируют, как горожане соблюдают правила карантина.

В Украине есть рассчитанный наихудший сценарий развития событий в связи с распространением коронавируса, он сопоставим с ситуацией в Италии.

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