У Чернівецькій області троє пацієнтів вилікувалися від коронавірусу, — голова ОДА

У Чернівецькій області, де сьогодні найбільше випадків зараження коронавірусом, офіційно підтвердили три випадки одужання від Covid-19.

Про це Facebook повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

"Лікувалися в нашій обласній клінічній лікарні в інфекційному відділенні, і тепер вже підтвердили, що вони одужали і в них відсутня інфекція", — сказав він.

За словами голови області, серед тих, хто одужали, — дитина, яку вже відпустили з лікарні додому. Двох дорослих випишуть 27 березня.

Осачук уточнив, що станом на сьогодні в області перевірили 20 зразків, з яких підтвердилися тільки 5. Серед них — двоє жінок і троє чоловіків. Всі у віці до 40 років.

Таким чином, загальна кількість підтверджених випадків зараження в області зросла до 47 осіб.

Як повідомляли Українські Новини, раніше МОЗ помилково повідомив про одужання 8 людей в області. Однак пізніше з'ясувалося, що мова йде про випадки, в яких коронавірус просто не підтвердився.

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