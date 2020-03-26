145 украинских военных пребывают в изоляции из-за вспышки коронавируса

145 украинских военнослужащих пребывают в изоляции из-за вспышки коронавирусной инфекции в Украине.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны, передают Українськi Новини.



Отмечается, что по решению министра обороны Андрея Тарана при Минобороны развернут Центр координации и взаимодействия государственных органов власти с военным командованием.



Аналогичные центры созданы в Генеральном штабе, видах и отдельных родах войск Вооруженных сил.



Также сообщается, что в рамках проведения ограничительно-карантинных мероприятий, для поддержания общественной безопасности и порядка, с 22 марта в населенных пунктах и ​​военных гарнизонах вышли на патрулирование наряды Военной службы правопорядка, которые взаимодействуют с правоохранительными органами государства.



Отмечается, что по состоянию на 26 марта не зафиксировано случаев заболевания острой респираторной болезни, вызванной коронавирусос COVID-19 среди действующих военнослужащих Вооруженных сил.



"В изоляции находятся 145 человек. Количество личного состава, у которых заканчивается срок изоляции в ближайшие 5 суток, составляет 48 человек", - говорится в сообщении.



Командование Медицинских сил Вооруженных сил призывает соблюдать правила карантина и личной гигиены.



Как сообщали Українськi Новини, в Украине первый случай коронавируса у военного.



Также в Украине уже испытывают первые отечественные тест-системы для диагностики коронавируса.