підписатися на розсилку
27.6 28.25
29.75 30.77
˟
26 березня 2020, четвер, 18:09 6
Силові структури 2020-03-26T18:10:18+02:00
Українські Новини
145 українських військових перебувають в ізоляції через спалах коронавірусу

145 українських військових перебувають в ізоляції через спалах коронавірусу

Валерия Драгомирова
ООС, військові, Ізоляція
Військові. Фото: ООС/Facebook
Військові. Фото: ООС/Facebook

145 українських військовослужбовців перебувають в ізоляції через спалах коронавірусної інфекції в Україні.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства оборони, передають Українські Новини.

Відзначається, що за рішенням міністра оборони Андрія Тарана при Міноборони розгорнуто Центр координації та взаємодії державних органів влади з військовим командуванням.

Аналогічні центри створені в Генеральному штабі, видах і окремих родах військ Збройних сил.

Також повідомляється, що в рамках проведення обмежувально-карантинних заходів для підтримання громадської безпеки і порядку, з 22 березня в населених пунктах і військових гарнізонах вийшли на патрулювання наряди Військової служби правопорядку, які взаємодіють із правоохоронними органами держави.

Зазначається, що станом на 26 березня не зафіксовано випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу, викликану коронавірусом COVID-19, серед діючих військовослужбовців Збройних сил.

"В ізоляції перебувають 145 осіб. Кількість особового складу, у яких закінчується термін ізоляції в найближчі 5 діб, становить 48", - сказано в повідомленні.

Командування Медичних сил Збройних сил закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні перший випадок коронавірусу у військового.


Більше новин про: ООС військові Ізоляція

З 25 хворих на коронавірус в Київській області найбільше жителів Обухівського району
Зеленський провів кадрові перестановки в керівництві СБУ
Новини
145 українських військових перебувають в ізоляції через спалах коронавірусу 18:09
Дружина екс-міністра закордонних справ зізналася у випадковому вбивстві Старицького, - адвокат 18:04
"Дарниця" додатково випустить 100 тисяч упаковок противірусного "Імустату" 17:36
Мінцифри запустить мобільний додаток для контролю за дотриманням карантину 17:36
У цьому році місцеві проєкти можуть залишитися без державного фінансування 17:29
більше новин
Чернігівщина увійшла до переліку шести кращих областей за динамікою соціально-економічного розвитку, - Голова Чернігівської ОДА Прокопенко 13:03 Інфографіка
Кількість хворих на коронавірус в Україні збільшилася до 145, п'ять летальних 23:06 Інфографіка
Школа. Фото: pexels
МОН проводить брифінг про зміни навчального процесу та перенесення ЗНО через карантин: онлайн-трансляція 12:10
В УГКЦ розповіли, як можуть проходити служби на Великдень і Вербну неділю 18:21
Хабар. Фото: freepik
Коронавірус не перешкода. Проректора Держекоакадемії затримали за хабар 20:59
більше новин
Чернігівщина увійшла до переліку шести кращих областей за динамікою соціально-економічного розвитку, - Голова Чернігівської ОДА Прокопенко 13:03 Інфографіка
"Дарниця" готова виробляти препарати для боротьби з коронавірусом 08:31
Які права мають пасажири, рейси яких скасували через коронавірус. Роз'яснення Єврокомісії 09:16
Увірвався арктичний холод і вітри: оголошено перший рівень небезпеки 09:33
Медикам ввели погодинну оплату за лікування хворих Covid-19 19:20
більше новин
Вступну кампанію можуть перенести на жовтень через перенесене ЗНО-2020
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok