145 українських військових перебувають в ізоляції через спалах коронавірусу

145 українських військовослужбовців перебувають в ізоляції через спалах коронавірусної інфекції в Україні.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства оборони, передають Українські Новини.



Відзначається, що за рішенням міністра оборони Андрія Тарана при Міноборони розгорнуто Центр координації та взаємодії державних органів влади з військовим командуванням.



Аналогічні центри створені в Генеральному штабі, видах і окремих родах військ Збройних сил.



Також повідомляється, що в рамках проведення обмежувально-карантинних заходів для підтримання громадської безпеки і порядку, з 22 березня в населених пунктах і військових гарнізонах вийшли на патрулювання наряди Військової служби правопорядку, які взаємодіють із правоохоронними органами держави.



Зазначається, що станом на 26 березня не зафіксовано випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу, викликану коронавірусом COVID-19, серед діючих військовослужбовців Збройних сил.



"В ізоляції перебувають 145 осіб. Кількість особового складу, у яких закінчується термін ізоляції в найближчі 5 діб, становить 48", - сказано в повідомленні.



Командування Медичних сил Збройних сил закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни.



Як повідомляли Українські Новини, в Україні перший випадок коронавірусу у військового.





