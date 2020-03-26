Мінцифри запустить мобільний додаток для контролю за дотриманням карантину

Міністерство цифрової трансформації має намір наступного тижня (30 березня - 5 квітня) запустити мобільний додаток для контролю за дотриманням карантину та самоізоляції.

Про це віце-прем'єр-міністр, міністр цифровий трансформації Михайло Федоров написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.



"Наступного тижня ми запустимо одразу 3 інструменти: 1. Мобільний додаток для контролю за дотриманням карантину або самоізоляції. Відразу заспокою - жодно "великого брата" або стеження за громадянами. Обов'язковий контроль для хворих і добровільний для самоізольованих через зняття у випадковий період часу геолокації і FaceID. Інакше епідемію не зупинити", - написав він.



Також додаток дозволить замовляти хворим продукти і ліки онлайн, повідомляти про стан здоров'я.



Зі слів міністра, наступним кроком стане введення в мобільному додатку "Дія" можливості моніторингу можливого контакту з хворим.



"Ідея полягає в застосуванні широкої мережі qr-кодів у магазинах, таксі тощо. Якщо людина починає добровільно сканувати коди, то ми зможемо її попереджати про можливий контакт із хворим. Знову ж, жодного геоорієнтування (стеження)", - написав він.



Серед інструментів, які планується запустити наступного тижня, - онлайн-челендж HackCorona in Ukraine - національний конкурс проєктів/ідей від громадян, спрямованих на боротьбу з епідемією і підтримку українців у цей час, найкращі з яких отримають фінансування на реалізацію за кошти донорів.



Також планується запустити онлайн-платформу безкоштовних послуг бізнесу для громадян.



Як повідомляли Українські Новини, "Укрпошта" почала безкоштовно доставляти ліки в регіони.



Крім того, до суду направили 188 адмінпротоколів за порушення карантину.