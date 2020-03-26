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26 березня 2020, четвер, 17:36 14
Суспільство 2020-03-26T17:45:01+02:00
Українські Новини
Мінцифри запустить мобільний додаток для контролю за дотриманням карантину

Мінцифри запустить мобільний додаток для контролю за дотриманням карантину

Валерия Драгомирова
мобільний додаток, Мінцифри, Дотримання карантину
Коронавірус. Фото: pixabay.
Коронавірус. Фото: pixabay.

Міністерство цифрової трансформації має намір наступного тижня (30 березня - 5 квітня) запустити мобільний додаток для контролю за дотриманням карантину та самоізоляції.

Про це віце-прем'єр-міністр, міністр цифровий трансформації Михайло Федоров написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Наступного тижня ми запустимо одразу 3 інструменти: 1. Мобільний додаток для контролю за дотриманням карантину або самоізоляції. Відразу заспокою - жодно "великого брата" або стеження за громадянами. Обов'язковий контроль для хворих і добровільний для самоізольованих через зняття у випадковий період часу геолокації і FaceID. Інакше епідемію не зупинити", - написав він.

Також додаток дозволить замовляти хворим продукти і ліки онлайн, повідомляти про стан здоров'я.

Зі слів міністра, наступним кроком стане введення в мобільному додатку "Дія" можливості моніторингу можливого контакту з хворим.

"Ідея полягає в застосуванні широкої мережі qr-кодів у магазинах, таксі тощо. Якщо людина починає добровільно сканувати коди, то ми зможемо її попереджати про можливий контакт із хворим. Знову ж, жодного геоорієнтування (стеження)", - написав він.

Серед інструментів, які планується запустити наступного тижня, - онлайн-челендж HackCorona in Ukraine - національний конкурс проєктів/ідей від громадян, спрямованих на боротьбу з епідемією і підтримку українців у цей час, найкращі з яких отримають фінансування на реалізацію за кошти донорів.

Також планується запустити онлайн-платформу безкоштовних послуг бізнесу для громадян.

Як повідомляли Українські Новини, "Укрпошта" почала безкоштовно доставляти ліки в регіони.

Крім того, до суду направили 188 адмінпротоколів за порушення карантину.

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