"Укрпочта" начала бесплатно доставлять лекарства в регионы

Акционерное общество "Укрпочта" совместно с сервисом Liki24.com запустили бесплатную доставку лекарств в регионы Украины на период карантина, который продлили до 24 апреля.

Об этом говорится в сообщении "Укрпочты", передают Українськi Новини.



Согласно сообщению, услуга доставки уже доступна во всех населенных пунктах.

При этом в Киеве и областных центрах, где аптеки более доступны, будет действовать специальный тариф - 35 гривен, в любые другие города и села доставка бесплатна.



Согласно сообщению, такое партнерство стало возможным после принятия соответствующего постановления правительства о возможности для почтовых операторов доставлять лекарства в период карантина.



"В условиях карантина украинцы, проживающие в небольших городах и селах, испытывают огромные трудности с доступом к лекарствам. Часто, чтобы получить медикаменты, людям нужно преодолевать десятки километров, что невозможно в период карантина. Поэтому эта инициатива - жизненно важная, и мы очень рады, что "Укрпочта" получила такую возможность. Наш сервис работает с более чем 5600 аптеками по всей Украине. Мы предоставляем информацию о наличии и цене на 55000 аптечных товаров и помогаем пользователям получить их по оптимальной цене, собирая медикаменты для отправлений из разных аптек", - сказал основатель и руководитель сервиса поиска и доставки лекарств Liki24.com Антон Авринский.



Услуги бесплатной доставки лекарств через "Укрпочту" будут доступны до конца карантина.



При этом пользователи смогут получать свои посылки как на отделениях "Укрпочты", так и адресно к двери.



Исключение к заказу составляют медикаменты, требующие специального температурного режима хранения, или входящие в перечень наркотических, психотропных средств и прекурсоров, а также сильнодействующие и ядовитые лекарственные средства.



Как сообщали Українськi Новини, "Укрпочта" начала бесплатную доставку посылок в больницы.



"Укрпочта" работает в штатном режиме во всех населенных пунктах.