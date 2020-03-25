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25 марта 2020, среда, 16:34 854
Общество 2020-03-25T16:35:32+02:00
Українські Новини
"Укрпочта" начала бесплатно доставлять лекарства в регионы

"Укрпочта" начала бесплатно доставлять лекарства в регионы

Валерия Драгомирова
Укрпочта, карантин в Украине, Доставка лекарств, Бесплатная доставка
Таблетки. Фото: pixabay
Таблетки. Фото: pixabay

Акционерное общество "Укрпочта" совместно с сервисом Liki24.com запустили бесплатную доставку лекарств в регионы Украины на период карантина, который продлили до 24 апреля.  

Об этом говорится в сообщении "Укрпочты", передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, услуга доставки уже доступна во всех населенных пунктах.
При этом в Киеве и областных центрах, где аптеки более доступны, будет действовать специальный тариф - 35 гривен, в любые другие города и села доставка бесплатна.

Согласно сообщению, такое партнерство стало возможным после принятия соответствующего постановления правительства о возможности для почтовых операторов доставлять лекарства в период карантина.

"В условиях карантина украинцы, проживающие в небольших городах и селах, испытывают огромные трудности с доступом к лекарствам. Часто, чтобы получить медикаменты, людям нужно преодолевать десятки километров, что невозможно в период карантина. Поэтому эта инициатива - жизненно важная, и мы очень рады, что "Укрпочта" получила такую возможность. Наш сервис работает с более чем 5600 аптеками по всей Украине. Мы предоставляем информацию о наличии и цене на 55000 аптечных товаров и помогаем пользователям получить их по оптимальной цене, собирая медикаменты для отправлений из разных аптек", - сказал основатель и руководитель сервиса поиска и доставки лекарств Liki24.com Антон Авринский.

Услуги бесплатной доставки лекарств через "Укрпочту" будут доступны до конца карантина.

При этом пользователи смогут получать свои посылки как на отделениях "Укрпочты", так и адресно к двери.

Исключение к заказу составляют медикаменты, требующие специального температурного режима хранения, или входящие в перечень наркотических, психотропных средств и прекурсоров, а также сильнодействующие и ядовитые лекарственные средства.

Как сообщали Українськi Новини, "Укрпочта" начала бесплатную доставку посылок в больницы.

"Укрпочта" работает в штатном режиме во всех населенных пунктах.

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