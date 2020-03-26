Палати з місцями для охорони повинні бути тільки у в'язнів, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль виступає проти облаштування окремих палат під прийом високопосадовців з підозрою на коронавірус.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі, передають Українські Новини.

Прем'єр-міністр підкреслив, що Кабінет Міністрів не видавав жодних вказівок щодо облаштування спеціальних палат для чиновників.

"Моя позиція: жодних VIP-палат для чиновників бути не може! Палати з місцями, обладнаними для охорони, повинні бути тільки для осіб, які надходять з установ пенітенціарної системи", - написав Шмигаль.

Він звернувся до представників всіх органів місцевого самоврядування із закликом перевірити інформацію про виділення окремих палат.

Як повідомляли Українські Новини, мер Києва Віталій заявив, що Володимир Зеленський готовий скасувати наказ про VIP-палати для перших осіб держави.

Тим часом в Україні станом на 26 березня 10:00 зафіксували 156 випадків зараження коронавірусом.