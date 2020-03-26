В Минтерриторий рассказали, как работают предприятия ЖКХ в карантин

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов заявляет, что предприятия жилищно-коммунального хозяйства в условиях карантина работают в штатном режиме.

Об этом говорится в сообщении Министерства развития общин и территорий со ссылкой на слова министра, передают Українськi Новини.

"Законом Украины "О жилищно-коммунальных услугах" определено, что услуги по поставке тепловой энергии, снабжению горячей водой, централизованного водоснабжения, водоотведения, обращения с бытовыми отходами и услуга по управлению многоквартирным домом осуществляются непрерывно, кроме времени перерывов на проведение ремонтных и профилактических работ, в межотопительный период для систем отопления и ликвидации последствий аварии. На сегодня все предприятия организации и учреждения, предоставляющие эти услуги, работают в штатном режиме", - прокомментировал Чернышов.

Он отметил, что все услуги будут предоставляться в полном объеме и призвал потребителей платить за них онлайн.

Министр напомнил, что на период карантина запрещено начисление неустойки и пени за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг.

"Однако есть важная информация, которую хочу подчеркнуть. Оплата потребителями ЖКУ напрямую влияет на деятельность каждого предприятия отрасли в населенных пунктах Украины и предоставления ими жизненно необходимых услуг. Учитывая ситуацию, которая сейчас сложилась в Украине, и меры, принятые правительством на поддержку населения, неуплата гражданами за жилищно-коммунальных услуг может привести к сложностям в работе поставщиков. Мы в Минрегионе анализируем данные по срокам и объемам оплаты и будем вовремя об этом информировать, чтобы отрасль работала слаженно", - подчеркнул Чернышов.

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