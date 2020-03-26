У Мінтериторій розповіли, як працюють підприємства ЖКГ в карантин

Міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов заявляє, що підприємства житлово-комунального господарства в умовах карантину працюють у штатному режимі.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства розвитку громад і територій з посиланням на слова міністра, передають Українські Новини.

"Законом України "Про житлово-комунальні послуги" визначено, що послуги з постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання, водовідведення, поводження з побутовими відходами та послуга з управління багатоквартирним будинком здійснюються безперервно, крім часу перерв на проведення ремонтних і профілактичних робіт, в міжопалювальний період для систем опалення і ліквідації наслідків аварії. На сьогодні всі підприємства, організації та установи, що надають ці послуги, працюють у штатному режимі", - прокоментував Чернишов.

Він зазначив, що всі послуги будуть надаватися в повному обсязі і закликав споживачів платити за них онлайн.

Міністр нагадав, що на період карантину заборонено нарахування неустойки та пені за несвоєчасну оплату житлово-комунальних послуг.

"Однак є важлива інформація, яку хочу підкреслити. Оплата споживачами ЖКП безпосередньо впливає на діяльність кожного підприємства галузі в населених пунктах України та надання ними життєво необхідних послуг. Враховуючи ситуацію, яка зараз склалася в Україні, і заходи, прийняті урядом на підтримку населення, несплата громадянами за житлово-комунальних послуг може призвести до складнощів в роботі постачальників. Ми в Мінрегіоні аналізуємо дані щодо термінів та обсягів оплати і будемо вчасно про це інформувати, щоб галузь працювала злагоджено", - підкреслив Він.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін продовжив карантин і ввів надзвичайну ситуацію. Українці святкуватимуть Великдень з обмеженнями.

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