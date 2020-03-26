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26 марта 2020, четверг, 15:41 1929
Общество 2020-03-26T17:00:02+02:00
Українські Новини
В МОН рассказали, как учителям дистанционно оценивать учеников

В МОН рассказали, как учителям дистанционно оценивать учеников

Ярина Вацяк
МОН, Оценивание, Учителя, дистанционное обучение, Любомира Мандзий, дистанционное оценивание

Заполнение журналов об успеваемости учеников во время дистанционного обучения учителя будут осуществлять после окончания карантина в то время, как учебный год должен закончиться 1 июля. 

Об этом во время брифинга рассказала и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий.

"Период окончания заполнения журналов будет происходить после завершения карантина", - сказала она.

Также Мандзий добавила, что на сайте Новой школы есть много материалов об оценивании в период дистанционного обучения, которыми могут пользоваться учителя.

Кроме того, учителя при дистанционном обучении могут делать заметки по оценке учеников и об их взаимодействии, а также использовать онлайн-платформы оценивания. В таком случае успешность учеников из этих платформ будет перенесена учителями в журналы после окончания карантина.

Также Мандзий подчеркнула, что для учеников младшей школы важна поддержка не только учителей, а и родителей и призвала их уделять больше времени своим детям.

Как сообщали Україські Новини, вступительную кампанию могут перенести на октябрь из-за перенесенного ВНО-2020.

25 марта  в Украине продлили карантин и введели чрезвычайную ситуацию вовсех областях.

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