В МОН рассказали, как учителям дистанционно оценивать учеников

Заполнение журналов об успеваемости учеников во время дистанционного обучения учителя будут осуществлять после окончания карантина в то время, как учебный год должен закончиться 1 июля.

Об этом во время брифинга рассказала и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий.

"Период окончания заполнения журналов будет происходить после завершения карантина", - сказала она.

Также Мандзий добавила, что на сайте Новой школы есть много материалов об оценивании в период дистанционного обучения, которыми могут пользоваться учителя.

Кроме того, учителя при дистанционном обучении могут делать заметки по оценке учеников и об их взаимодействии, а также использовать онлайн-платформы оценивания. В таком случае успешность учеников из этих платформ будет перенесена учителями в журналы после окончания карантина.

Также Мандзий подчеркнула, что для учеников младшей школы важна поддержка не только учителей, а и родителей и призвала их уделять больше времени своим детям.

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