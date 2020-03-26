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26 марта 2020, четверг, 15:18 553
Общество 2020-03-26T15:49:54+02:00
Українські Новини
Учебный год закончится 1 июля для всех, исключением могут стать 11 классы, - Мандзий

Учебный год закончится 1 июля для всех, исключением могут стать 11 классы, - Мандзий

Ярина Вацяк
Школа, МОН, Экзамены, Учебный год, Любомира Мандзий, 11 класс
Любомира Мандзий. Скриншот трансляции 112
Любомира Мандзий. Скриншот трансляции 112

Учебный год для ученикови и студентов заканчивается по закону 1 июля, в этом году он также закончится по установленному в законе сроку. Исключением могут стать учащиеся 11 классов из-за смещения дат ВНО.

Об этом сказала во время брифинга рассказала и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий.

"Он (учебный год) для всех, кроме 11-классников, завершится 1 июля", - сказала она.

По словам Мандзий, если ученики вернутся в школы в мае, то до конца учебного года будут проходить учебную программу, совершать итоговое оценивание и отрабатывать темы, пройденные дистанционно за время карантина. Если вернутся в июне - график такой же.

"В случае, если ученики вернутся на учебу в мае-июне, то смогут проработать и обобщить материал, который сейчас изучается дистанционно", - сказала она.

Так, по словам и.о. министра, учебный год для учащихся закончится так, как предусмотрено законом, 1 июля. В то же время учебный год для 11 касса закончится тогда, когда они получают документ об образовании.

В случае, если ученики продолжат обучение в мае, ученики 11 класса смогут сдать пробное в начале июня, а основная сессия ВНО будет проведена после 20 чисел июня. Если ученики вернутся на обучение в июне, то тоже пробное ВНО будет организовано в рамках июня, до старта основной сессии.

В то же время Мандзий отметила, что Центр оценивания качества образования готовит информационные материалы по видеоознакомлению проведения ВНО. С середины апреля выпускники смогут ознакомиться с основными процессами проведения ВНО на сайте Центра.

"Мы понимаем, что учебный год для выпускников 11 класса будет закончено в зависимости от окончания основной сессии ВНО", - сказала Мандзий.

Также она добавила, что для учеников 4 и 9 классов итоговая аттестация будет отменена.

Кроме того, и.о. министра добавила, что если догнать весь материал не удастся в мае-июне, учителя смогут вернуться к пропущенным темам из-за карантина в начале следующего года, откорректировав учебный план. В таком случае министерство будет принимать соответствующие решения.

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