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26 березня 2020, четвер, 15:41 12
Суспільство 2020-03-26T16:07:28+02:00
Українські Новини
У МОН розповіли, як вчителям дистанційно оцінювати учнів

У МОН розповіли, як вчителям дистанційно оцінювати учнів

Ярина Вацяк
МОН, Карантин, Вчителі, Дистанційне навчання, заповнення журналів, дистанційне оцінювання, оцінювання

Заповнення журналів про успішність учнів під час дистанційного навчання вчителі будуть здійснювати після закінчення карантину в той час, як навчальний рік має закінчитися 1 липня.

Про це під час брифінгу розповіла в. о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій.

"Період закінчення заповнення журналів відбуватиметься після завершення карантину", - сказала вона.

Також Мандзій додала, що на сайті Нової школи є багато матеріалів про оцінюванні в період дистанційного навчання, якими можуть користуватися вчителі.

Крім того, вчителі при дистанційному навчанні можуть робити нотатки щодо оцінювання учнів та про їх взаємодію, а також використовувати онлайн-платформи оцінювання. В такому випадку успішність учнів з цих платформ буде перенесена вчителями в журнали після закінчення карантину.

Також Мандзій наголосиала, що для учнів молодшої школи важлива підтримка не тільки вчителів, а й батьків і закликала їх приділяти більше часу своїм дітям.

Як повідомляли Україські Новини, вступну кампанію можуть перенести на жовтень через перенесене ЗНО-2020.

25 березня в Україні продовжили карантин і введели надзвичайну ситуацію у всіх областях.

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