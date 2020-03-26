У МОН розповіли, як вчителям дистанційно оцінювати учнів

Заповнення журналів про успішність учнів під час дистанційного навчання вчителі будуть здійснювати після закінчення карантину в той час, як навчальний рік має закінчитися 1 липня.

Про це під час брифінгу розповіла в. о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій.

"Період закінчення заповнення журналів відбуватиметься після завершення карантину", - сказала вона.

Також Мандзій додала, що на сайті Нової школи є багато матеріалів про оцінюванні в період дистанційного навчання, якими можуть користуватися вчителі.

Крім того, вчителі при дистанційному навчанні можуть робити нотатки щодо оцінювання учнів та про їх взаємодію, а також використовувати онлайн-платформи оцінювання. В такому випадку успішність учнів з цих платформ буде перенесена вчителями в журнали після закінчення карантину.

Також Мандзій наголосиала, що для учнів молодшої школи важлива підтримка не тільки вчителів, а й батьків і закликала їх приділяти більше часу своїм дітям.

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