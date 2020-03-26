И.о. предправления "Аграрный фонд" Барышев задекларировал две квартиры, земельный участок и $20 тыс. наличными

Исполняющий обязанности председателя правления публичного акционерного общества "Аграрный фонд" Иван Барышев задекларировал 20 тыс. долларов наличными и 659 967 гривен заработной платы в 2019 году.

Об этом свидетельствуют данные его декларации, передают Українські Новини.

Согласно им, Барышев в 2019 году получил 661 157 гривен дохода, из которых 370,2 тыс. гривен зарплаты на должности директора государственного предприятия "Спецагролизинг", 289,7 тыс. гривен зарплаты на должности и.о. предправления "Аграрного фонда", 510 гривен подарка и 680 гривен процентов от вклада в Ощадбанке.

Он владеет квартирой площадью 45 кв. м в Киеве, земельным участком площадью 20 тыс. кв. м в Щербановке Киевской области и совместно с отцом владеет квартирой площадью 48,55 кв. м в Сумах.

Также Барышев задекларировал автомобиль Jeep Patriot 2008 года выпуска и 48 акций номинальной стоимостью 12 гривен каждая в ОАО "Полтавахолод".

На его счету в Ощадбанке находится 43 210 гривен.

Жена Барышева Татьяна задекларировала автомобиль Citroen C4 Cactus 2016 года выпуска, 483,9 тыс. гривен зарплаты в НАК "Укрэнерго", 13,7 тыс. гривен компенсации от профсоюза, 2,5 тыс. гривен процентов от вклада в Ощадбанке, 665 гривен подарка, 7,8 тыс. гривен страховых выплат компании "Крона" и 5,8 тыс. гривен выплат компании "Европейский страховой альянс".

Также у нее есть 2 тыс. долларов наличными и 73 679 гривен на счету в Ощадбанке.

Как сообщали Українськi Новини, в ноябре 2019 Кабинет Министров назначил исполняющим обязанности председателя правления публичного акционерного общества "Аграрный фонд" Ивана Барышева.

Также Тимофей Милованов заявил, что проверки в Аграрном фонде Украины показали, что фактический баланс составил 2,9 млрд грн при заявленном в 7,4 млрд грн.

Тем временем, экс-глава Аграрного Фонда Андрей Радченко вошел в топ-25 CEO Украины и был отстранен в этот же день.