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26 березня 2020, четвер, 15:27 16
Економіка 2020-03-26T17:00:03+02:00
Українські Новини
Аграріїв можуть залишити без підтримки держави

Аграріїв можуть залишити без підтримки держави

Елена Литвин
Аграрний бізнес, Держпідтримка аграріїв, Держбюджет, Кабінет Міністрів, Коронавірус
Прибирання врожаю. Агро
Прибирання врожаю. Агро

Крім того, що Кабінет Міністрів попередньо пропонує Верховній Раді зменшити доходи держбюджету на 115 млрд гривень, він також пропонує відмовитися від державної програми фінансової допомоги сільськогосподарським товаровиробникам у 2020 році.

Про це йдеться у пропозиціях Кабміну, які обговорюються з керівництвом Ради і парламентських фракцій, текст яких мають Українські Новини.

Згідно з ним, у держбюджеті більше не передбачається виділення коштів за напрямом "фінансова підтримка сільськогосподарських товаровиробників".

Також не передбачені кошти на формування статутного капіталу Фонду часткового гарантування кредитів.

При цьому пропонується скоротити витрати на підтримку і просування експорту в 13,8 раза до 3,3 млн гривень.

Видатки державного бюджету на 2020 (проект змін)Видатки державного бюджету на 2020 (проект змін)

У цілому фінансування Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства пропонують зменшити на 31,8% до 12,25 млрд гривень.

За словами депутата Ради Олексія Гончаренка, цей законопроект офіційно не зареєстрований.

Як повідомляли Українські Новини, експерти вважають, що Україна не прывысит минулорічний показник врожаю зерна найближчим часом.

Тим часом глава "Аграрного фонду" задекларував 2 квартири, земельну ділянку 20 тис. доларів готівкою.

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