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26 марта 2020, четверг, 12:28 579
Общество 2020-03-26T12:28:47+02:00
Українські Новини
В Госпогранслужбе проверки температуры на границе признали неэффективными

В Госпогранслужбе проверки температуры на границе признали неэффективными

Ольга Фандорина
Госпогранслужба, Температура, Измерение, Температурный скрининг

В Государственной пограничной службе признали неэффективность измерения температуры на границе, которую ввели 24 февраля. Об этом заявил глава ГПСУ Сергей Дейнеко на сайте Госпогранслужбы

По его словам, повышенную температуру за месяц измерений выявили только у 0,002% въезжающих. Всего был проведен скрининг больше чем 2,7 млн граждан Украины и иностранцев.

"Что мы наблюдаем? Процент выявления лиц с температурой - сверхнизкий. Всего 52 человек выявили с повышенной температурой. И поступает информация, что люди перед тем, как проходить границе, употребляют жаропонижающие медицинские препараты, и мы не можем выявлять лиц, если у них нет ярко выраженных симптомов", - сказал Дейнеко.

Также глава ГПСУ считает, что "процентов 90" зараженных коронавирусом в стране - это граждане, которые приехали из-за границы.

Как сообщали Українські Новини, НАНУ будет производить отечественные тесты на коронавирус. 

Также в Украине уже испытывают первые отечественные тест-системы для диагностики коронавируса.

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