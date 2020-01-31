Милованов заявил о чистой коррупции в Аграрном фонде

Проверки в Аграрном фонде Украины показали, что фактический баланс составил 2,9 млрд грн при заявленном в 7,4 млрд грн. Видео с отчетом и.о. председателя правления Аграрный фонд Ивана Барышева опубликовал в Facebook министр экономики Тимофей Милованов.

По его словам, проверки в Аграрном фонде Украины показали, что фигурировавшие в отчетности цифры не соответствуют фактическим.

"Я предварительно посмотрел отчет, который меня просто поразил. На бумаге баланс - 7,4 млрд грн, а фактически - 2,9 млрд грн. На бумаге прибыль за год - 16 млн грн, фактически - минус 1,5 млрд грн... Это - чистая коррупция", - сказал Милованов.

Отчет по аграрному фонду. Фото: Тимофей Милованов

Во время проверок были обнаружены просроченные кредиты на сумму свыше 500 млн грн, завышение стоимости товаров на 20%, несписанные долги и другие нарушения.

Как сообщали Українські Новини, Глава Аграрного Фонда вошел в топ-25 CEO Украины и был отстранен в этот же день.