подписаться на рассылку
24.7 25.05
27.1 27.55
˟
31 января 2020, пятница, 18:27 7
Политика 2020-01-31T18:28:06+02:00
Українські Новини
Милованов заявил о чистой коррупции в Аграрном фонде

Милованов заявил о чистой коррупции в Аграрном фонде

Ольга Фандорина
Тимофей Милованов, Аграрный фонд, показатели, Коррупция
Тимофей Милованов. Фото: Facebook/Тимофей Милованов
Тимофей Милованов. Фото: Facebook/Тимофей Милованов

Проверки в Аграрном фонде Украины показали, что фактический баланс составил 2,9 млрд грн при заявленном в 7,4 млрд грн. Видео с отчетом и.о. председателя правления Аграрный фонд Ивана Барышева опубликовал в Facebook министр экономики Тимофей Милованов.

По его словам, проверки в Аграрном фонде Украины показали, что фигурировавшие в отчетности цифры не соответствуют фактическим.

"Я предварительно посмотрел отчет, который меня просто поразил. На бумаге баланс - 7,4 млрд грн, а фактически - 2,9 млрд грн. На бумаге прибыль за год - 16 млн грн, фактически - минус 1,5 млрд грн... Это - чистая коррупция", - сказал Милованов.

Отчет по аграрному фонду. Фото: Тимофей МиловановОтчет по аграрному фонду. Фото: Тимофей Милованов

Во время проверок были обнаружены просроченные кредиты на сумму свыше 500 млн грн, завышение стоимости товаров на 20%, несписанные долги и другие нарушения.

Как сообщали Українські Новини, Глава Аграрного Фонда вошел в топ-25 CEO Украины и был отстранен в этот же день.

Больше новостей о: Тимофей Милованов Аграрный фонд показатели Коррупция

Гончарук потратил 2,2 млн гривен на командировки в прошлом году
В Ухане находится 53 украинца, - посольство Украины
Новости
Милованов заявил о чистой коррупции в Аграрном фонде 18:27
АМКУ опроверг сообщения об отказе отменить льготы для группы Ахметова в 1 млрд гривен в год, – СМИ 18:19
КГГА Фото: пресс-служба КГГА
У Кличко считают, что Холокост должен стать "уроком человечности и толерантности" 18:19
Гончарук потратил 2,2 млн гривен на командировки в прошлом году 18:15 Документ
Законопроекты о журналистской и адвокатской деятельности нарушают права человека, - Адвокатская ассоциация 18:01
больше новостей
Министр Соколовская, у которой зарплата 200 тысяч гривен, упрекнула украинцев в нежелании копить на старость 11:44
Портнов опубликовал аудиозапись, подтверждающую причастность СБУ к сокрытию убийства Шеремета 16:29
Аваков за декабрь получил надбавок и премий в шесть раз больше оклада 06:15 Документ
Истекло 2 недели, как Зеленский поручил Гончаруку обрезать космические зарплаты чиновников 07:00
В Харькове раздался взрыв и выстрелы, введена операция "Сирена" 15:47
больше новостей
Нефтегаз платит каждому из 15 своих начальников по 3,7 млн грн зарплаты в месяц 12:31 Документ
Портнов опубликовал аудиозапись, подтверждающую причастность СБУ к сокрытию убийства Шеремета 16:29
Министр Соколовская, у которой зарплата 200 тысяч гривен, упрекнула украинцев в нежелании копить на старость 11:44
Аваков за декабрь получил надбавок и премий в шесть раз больше оклада 06:15 Документ
За год в Украине более чем в 2000 водоемах вымерло всё живое 06:55
больше новостей
США предоставят $700 млн помощи Украине в 2020, — Зеленский
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok