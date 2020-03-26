В. о. голови правління "Аграрний фонд" Баришев задекларував дві квартири, земельну ділянку $20 тис. готівкою

Виконуючий обов'язки голови правління публічного акціонерного товариства "Аграрний фонд" Іван Баришев задекларував 20 тис. доларів готівкою і 659 967 гривень заробітної плати в 2019 році.

Про це свідчать дані його декларації, передають Українські Новини.

Згідно з ним, Баришев в 2019 році отримав 661 157 гривень доходу, з яких 370,2 тис. гривень зарплати на посаді директора державного підприємства "Спецагролізінг", 289,7 тис. гривень зарплати на посаді в. о. голови правління "Аграрного фонду", 510 гривень подарунка і 680 гривень відсотків від вкладу в Ощадбанку.

Він володіє квартирою площею 45 кв. м в Києві, земельною ділянкою площею 20 тис. кв. м у Щербановке Київської області та спільно з батьком володіє квартирою площею 48,55 кв. м в Сумах.

Також Баришев задекларував автомобіль Jeep Patriot 2008 року випуску і 48 акцій номінальною вартістю 12 гривень кожна у ВАТ "Полтавахолод".

На його рахунку в Ощадбанку знаходиться 43 210 гривень.

Дружина Тетяна Баришева задекларувала автомобіль Citroen C4 Cactus 2016 року випуску, 483,9 тис. гривень зарплати у НАК "Укренерго", 13,7 тис. гривень компенсації від профспілки, 2,5 тис. гривень відсотків від вкладу в Ощадбанку, 665 гривень подарунка, 7,8 тис. гривень страхових виплат компанії "Крона" та 5,8 тис. гривень виплат компанії "Європейський страховий альянс".

Також у неї є 2 тис. доларів готівкою і 73 679 гривень на рахунку в Ощадбанку.

Як повідомляли Українські Новини, у листопаді 2019 Кабінет Міністрів призначив виконуючим обов'язки голови правління публічного акціонерного товариства "Аграрний фонд" Івана Баришева.

Також Тимофій Милованов заявив, що перевірки в Аграрному фонді України показали, що фактичний баланс склав 2,9 млрд грн при заявленому в 7,4 млрд грн.

Тим часом, екс-голова Аграрного Фонду Андрій Радченко увійшов в топ-25 CEO України і був усунений в цей же день.