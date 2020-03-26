підписатися на розсилку
27.6 28.25
29.75 30.77
˟
  • Новини
  • Економіка
  • В. о. голови правління "Аграрний фонд" Баришев задекларував дві квартири, земельну ділянку $20 тис. готівкою
26 березня 2020, четвер, 11:07 5
Економіка 2020-03-26T12:30:03+02:00
Українські Новини
В. о. голови правління "Аграрний фонд" Баришев задекларував дві квартири, земельну ділянку $20 тис. готівкою

В. о. голови правління "Аграрний фонд" Баришев задекларував дві квартири, земельну ділянку $20 тис. готівкою

Елена Новикова
декларація про доходи, Аграрний фонд, Декларування доходів, Іван Баришев
Іван Баришев. Фото: agrofond.gov.ua
Іван Баришев. Фото: agrofond.gov.ua

Виконуючий обов'язки голови правління публічного акціонерного товариства "Аграрний фонд" Іван Баришев задекларував 20 тис. доларів готівкою і 659 967 гривень заробітної плати в 2019 році.

Про це свідчать дані його декларації, передають Українські Новини.

Згідно з ним, Баришев в 2019 році отримав 661 157 гривень доходу, з яких 370,2 тис. гривень зарплати на посаді директора державного підприємства "Спецагролізінг", 289,7 тис. гривень зарплати на посаді в. о. голови правління "Аграрного фонду", 510 гривень подарунка і 680 гривень відсотків від вкладу в Ощадбанку.

Він володіє квартирою площею 45 кв. м в Києві, земельною ділянкою площею 20 тис. кв. м у Щербановке Київської області та спільно з батьком володіє квартирою площею 48,55 кв. м в Сумах.

Також Баришев задекларував автомобіль Jeep Patriot 2008 року випуску і 48 акцій номінальною вартістю 12 гривень кожна у ВАТ "Полтавахолод".

На його рахунку в Ощадбанку знаходиться 43 210 гривень.

Дружина Тетяна Баришева задекларувала автомобіль Citroen C4 Cactus 2016 року випуску, 483,9 тис. гривень зарплати у НАК "Укренерго", 13,7 тис. гривень компенсації від профспілки, 2,5 тис. гривень відсотків від вкладу в Ощадбанку, 665 гривень подарунка, 7,8 тис. гривень страхових виплат компанії "Крона" та 5,8 тис. гривень виплат компанії "Європейський страховий альянс".

Також у неї є 2 тис. доларів готівкою і 73 679 гривень на рахунку в Ощадбанку.

Як повідомляли Українські Новини, у листопаді 2019 Кабінет Міністрів призначив виконуючим обов'язки голови правління публічного акціонерного товариства "Аграрний фонд" Івана Баришева.

Також Тимофій Милованов заявив, що перевірки в Аграрному фонді України показали, що фактичний баланс склав 2,9 млрд грн при заявленому в 7,4 млрд грн.

Тим часом, екс-голова Аграрного Фонду Андрій Радченко увійшов в топ-25 CEO України і був усунений в цей же день.

Більше новин про: декларація про доходи Аграрний фонд Декларування доходів Іван Баришев

Милованов заявив про чисту корупцію в Аграрному фо...
Глава Аграрного Фонду увійшов в топ-25 CEO України...
Заступник міністра Макар'ян задекларував 4 наручни...
У 2019 році українці задекларували 101 млрд гривен...
В Україні зафіксовано 156 випадків зараження коронавірусом і 1124 повідомлення про підозру, - МОЗ
Кабмін пропонує збільшити дефіцит держбюджету майже в чотири рази, - депутат
Новини
У Держприкордонслужбі перевірки температури на кордоні визнали неефективними 12:28
В Україні перший випадок коронавірусу у військового 12:15
МОН проведе брифінг про зміни навчального процесу та перенесення ЗНО через карантин 12:10
Віталій Кличко. Фото: kyivcity.gov.ua
Кличко дає екстрений брифінг щодо коронавірусу у Києві: онлайн-трансляція 12:00 Оновлено
Кабмін хоче урізати витрати на субсидії на 8 млрд гривень, - депутат 11:40
більше новин
МОН проведе брифінг про зміни навчального процесу та перенесення ЗНО через карантин 12:10
Чернігівщина увійшла до переліку шести кращих областей за динамікою соціально-економічного розвитку, - Голова Чернігівської ОДА Прокопенко 13:03 Інфографіка
В Україні перший випадок коронавірусу у військового 12:15
Кличко не знає, коли навчання в школах і університетах можна буде відновити 13:03
"Дарниця" готова виробляти препарати для боротьби з коронавірусом 08:31
більше новин
Які права мають пасажири, рейси яких скасували через коронавірус. Роз'яснення Єврокомісії 09:16
Увірвався арктичний холод і вітри: оголошено перший рівень небезпеки 09:33
Медикам ввели погодинну оплату за лікування хворих Covid-19 19:20
Вітамін С і промивання горла не врятує від коронавірсу. Розвінчані найпопулярніші фейки про COVID-19 18:10
"Дарниця" готова виробляти препарати для боротьби з коронавірусом 08:31
більше новин
Зареєстрованих випадків COVID-19 вже майже півмільйона. Дані коронавірусу на 26 березня
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok