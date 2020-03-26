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  • Санкции могут быть усилены: в США отреагировали на указ Путина по крымской земле
26 марта 2020, четверг, 11:27 2108
Политика 2020-03-26T11:27:34+02:00
Українські Новини
Санкции могут быть усилены: в США отреагировали на указ Путина по крымской земле

Санкции могут быть усилены: в США отреагировали на указ Путина по крымской земле

Надежда Комендантова
Санкции против России, Аннексия Крыма, Крым, усиление санкций, санкции США
Санкции. Фото: musavat.com
Санкции. Фото: musavat.com

В то время, как прошло уже более 6 лет с с момента незаконной аннексии Крыма Россией, посольство США считает, что указ Президента России Владимира Путина об исключительном праве собственности граждан РФ на землю в аннексированном Крыму усиливает основания для санкций.

Об этом говорится в сообщении посольства в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Новый "указ" России об ограничении прав собственности на большинство земель в Крыму и предоставлении таких прав только россиянам просто усиливает основу для международных санкций", - сказано в нем.

20 марта Путин подписал указ, согласно которому иностранные физические и юридические лица, как и лица без гражданства, не могут обладать правом собственности земельных участков в Крыму.

Как сообщали Українські Новини, 14 марта 2014 года в Крыму российскими военными захвачено 49 из 56 объектов Госпогранслужбы. Перед этим, 13 марта 2014 года Россия начала новые военные учения на границе с Украиной.

В феврале 2020 года США призывает Россию прекратить незаконную оккупацию Крыма и уважать права человека в Украине.

Тем временем, ранее в аннексированном Крыму подтвердили еще 6 случаев коронавируса.

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