США призывает Россию прекратить незаконную оккупацию Крыма и уважать права человека в Украине

Посольство США в Украине призвало Россию к прекращению незаконной аннексии Крыма и уважению прав человека в Украине. Об этом передает пресс-служба відомства в Facebook. Посольство заявляет, что контролируемые Россией "суды" не имеют права продолжать задержания крымскотатарских активистов в Симферополе. "Контролируемые Россией "суды" не имеют права продолжать задержания крымскотатарских активистов в г. Симферополь, Украина. Мы призываем Россию прекратить незаконную оккупацию Крыма и уважать права человека в Украине", - говорится в сообщении. Скриншот:facebook.com\/usdos.ukraine Как сообщали Українські Новини, ранее президент Владимир Зеленский призвал Соединенные Штаты Америки назначить специального представителя по вопросам урегулирования ситуации на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и деоккупации аннексированного Россией Крыма. Кроме того, Зеленский заявил, что Соединенные Штаты Америки намерены предоставить 700 млн долларов государственной помощи Украине в 2020 году. Также Дональд Трамп заявил, что не говорил о задержке помощи Украине.