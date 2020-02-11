США призывает Россию прекратить незаконную оккупацию Крыма и уважать права человека в Украине

Посольство США в Украине призвало Россию к прекращению незаконной аннексии Крыма и уважению прав человека в Украине. Об этом передает пресс-служба відомства в Facebook.

Посольство заявляет, что контролируемые Россией "суды" не имеют права продолжать задержания крымскотатарских активистов в Симферополе.

"Контролируемые Россией "суды" не имеют права продолжать задержания крымскотатарских активистов в г. Симферополь, Украина. Мы призываем Россию прекратить незаконную оккупацию Крыма и уважать права человека в Украине", - говорится в сообщении.

Скриншот:facebook.com/usdos.ukraine

Как сообщали Українські Новини, ранее президент Владимир Зеленский призвал Соединенные Штаты Америки назначить специального представителя по вопросам урегулирования ситуации на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и деоккупации аннексированного Россией Крыма.

Кроме того, Зеленский заявил, что Соединенные Штаты Америки намерены предоставить 700 млн долларов государственной помощи Украине в 2020 году.

Также Дональд Трамп заявил, что не говорил о задержке помощи Украине.