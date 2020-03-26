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26 марта 2020, четверг, 11:29 407
Силовые структуры 2020-03-26T11:36:38+02:00
Українські Новини
Погибшему в ООС 21-летнему сержанту Михальчуку посмертно присвоили звание Героя Украины

Погибшему в ООС 21-летнему сержанту Михальчуку посмертно присвоили звание Героя Украины

Елена Новикова
Герой Украины, ООС, смерть военного, Потери в зоне ООС, Орден Золотая Звезда
Сергей Михальчук. Фото: facebook.com/RapidReactionBrigade
Сергей Михальчук. Фото: facebook.com/RapidReactionBrigade

Президент Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины сержанту бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Сергею Михальчуку, погибшему при проведении Операции объединенных сил на Донбассе.

Об этом говорится в указе №111 от 25 марта, обнародованном в четверг, передают Українськi Новини.

"За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге постановляю присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" Михальчуку Сергею Александровичу - сержанту (посмертно)", - сказано в нем.

21-летний Михальчук погиб 14 декабря в районе Светлодарской дуги, прикрыв своим телом сослуживца от артиллерийского обстрела.

Как сообщали Українськi Новини, 3 декабря Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины полковникам Денису Волочаеву и Дмитрию Каплунову.

Также 24 марта боевики 8 раз обстреляли позиции подразделений Операции объединенных сил. Потерь среди украинских военнослужащих нет.

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