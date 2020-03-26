Погибшему в ООС 21-летнему сержанту Михальчуку посмертно присвоили звание Героя Украины

Президент Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины сержанту бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Сергею Михальчуку, погибшему при проведении Операции объединенных сил на Донбассе.

Об этом говорится в указе №111 от 25 марта, обнародованном в четверг, передают Українськi Новини.

"За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге постановляю присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" Михальчуку Сергею Александровичу - сержанту (посмертно)", - сказано в нем.

21-летний Михальчук погиб 14 декабря в районе Светлодарской дуги, прикрыв своим телом сослуживца от артиллерийского обстрела.

Как сообщали Українськi Новини, 3 декабря Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины полковникам Денису Волочаеву и Дмитрию Каплунову.

Также 24 марта боевики 8 раз обстреляли позиции подразделений Операции объединенных сил. Потерь среди украинских военнослужащих нет.