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26 березня 2020, четвер, 10:25 14
Економіка 2020-03-26T10:37:00+02:00
Українські Новини
Долар і євро злетіли майже на 15 копійок. Курс валют на четвер

Долар і євро злетіли майже на 15 копійок. Курс валют на четвер

Анна Рудык
Курс валют, курс долара, курс євро, курс гривні
Курс долара
Курс долара

В той час, як НБУ знизив курс гривні, у четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 25 березня на 9,09 коп. до 28,4368 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 14,62 коп. до 27,7539 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро підвищився на 14,62 коп. до 29,6603 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 17,82 коп. до 30,7048 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 27,7539 28,4368 29,6603 30,7048 3,08 3,68
Максимальний 28,0000 29,5000 30,3000 31,5000 3,42 4,00
Мінімальний 27,4000 28,1200 28,8500 30,1500 2,44 3,46

Як повідомляли Українські Новини, курс долара вдарить по цінах. Найбільше подорожчають ліки, причому не тільки привізні, але й українського виробництва.

Також банкіри розповіли, чого очікувати на валютному ринку України. Банкіри вважають, що зараз курс гривні уперся в свою стелю 28 грн/$. Наступний психологічний рівень — 30 грн/$.

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