підписатися на розсилку
27.6 28.25
29.75 30.77
˟
26 березня 2020, четвер, 08:19 173 Інфографіка
Медицина 2020-03-26T10:45:02+02:00
Українські Новини
Зареєстрованих випадків COVID-19 вже майже півмільйона. Дані коронавірусу на 26 березня

Зареєстрованих випадків COVID-19 вже майже півмільйона. Дані коронавірусу на 26 березня

Надежда Комендантова
Коронавірус, Епідемія коронавірусу, коронавірус у світі, статистика коронавірусу
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

В той час, як кількість хворих коронавірусом в Україні збільшилася до 145, п'ять летальних, від коронавірусної хвороби у світі померли 21 276 осіб, одужали – 114 012. Всього зареєстровано 470 973 випадки зараження COVID-19.

Про це свідчать дані центру Джона Хопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнам світу.

В Італії за останню добу від ускладнень, викликаних COVID-19, померло 683 особи. В Іспанії за цей час зареєстрували 656 летальних випадків. Сполучені Штати за вказаний період підтвердили 247 смертей від коронавіруса, Франція – 231, Іран – 143, Нідерланди – 80, Бельгія – 56, Німеччина – 47, Великобританія – 43.

З початку поширення короновірусної хвороби в Італії від неї померли 7503 людини, в Іспанії – 3647, Китаї – 3287, Ірані – 2077, Франція – 1331 і 1027 випадків в США.

Після Китаю лідером за кількістю людей, які одужали, є Іран – 9625 людина. За ним йде Італія (9362), Іспанія (5367), Франція (3900), Південна Корея (3730) і Німеччина (3547).

У США за весь час нарахували 66 782 випадки зараження. Побороли хворобу тільки 394 людини.

У той же час, Всесвітня організація охорони здоров'я оцінює летальність від COVID-19 на рівні 3,4%. Але варто пам'ятати, що для 96,6% хворих на цей недуг не буде таких наслідків. Стрімке зростання хворих не означає, що саме Ви захворієте.

Щоб захистити себе:

  • Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.
  • Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота.
  • Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.
  • У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Пам'ятаєте! Звичайне миття рук попереджає зараження не тільки нової коронавирусной інфекцією, але і рядом інших небезпечних захворювань. Мити руки потрібно 20 - 40 секунд теплою водою з милом чи обробити антисептиком, вміст спирту в якому не менше 60%.

Як повідомляли Українські Новини, незважаючи на спад епідемії коронавіруса в Італії, смертність в країні все ще висока. Тим часом, у третини хворих COVID-19 не виявляються симптоми.

Більше новин про: Коронавірус Епідемія коронавірусу коронавірус у світі статистика коронавірусу

В Італії від COVID-19 за добу померли 793 людини. ...
В Україні вже 97 хворих на коронавірус: карта розп...
Надзвичайна ситуація: кому і на скільки піднімуть ...
В Італії від коронавірусу загинули понад 6 тис. ос...
Зареєстрованих випадків COVID-19 вже майже півмільйона. Дані коронавірусу на 26 березня
Кількість хворих на коронавірус в Україні збільшилася до 145, п'ять летальних
Новини
В Україні зафіксовано 156 випадків зараження коронавірусом і 1124 повідомлення про підозру, - МОЗ 10:44
Депутат "Слуги народу" виступив проти законопроекту про банківську діяльність, - ЗМІ 10:35
Долар і євро злетіли майже на 15 копійок. Курс валют на четвер 10:25
Fitch погіршив прогноз для українських банків через коронавірус 09:57
У Франції оголосили військову операцію для боротьби з коронавірусом 09:29
більше новин
Fitch погіршив прогноз для українських банків через коронавірус 09:57
Чернігівщина увійшла до переліку шести кращих областей за динамікою соціально-економічного розвитку, - Голова Чернігівської ОДА Прокопенко 13:03 Інфографіка
Кличко не знає, коли навчання в школах і університетах можна буде відновити 13:03
Рабінович закликав владу дослухатися до "кращого антикризового менеджера Медведчука" 12:11
Фонд Вадима Новинського надає підтримку людям похилого віку в умовах карантину 12:25
більше новин
Медикам ввели погодинну оплату за лікування хворих Covid-19 19:20
Увірвався арктичний холод і вітри: оголошено перший рівень небезпеки 09:33
Вітамін С і промивання горла не врятує від коронавірсу. Розвінчані найпопулярніші фейки про COVID-19 18:10
Які права мають пасажири, рейси яких скасували через коронавірус. Роз'яснення Єврокомісії 09:16
Кличко не знає, коли навчання в школах і університетах можна буде відновити 13:03
більше новин
Надзвичайна ситуація: кому і на скільки піднімуть субсидії під час карантину
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok