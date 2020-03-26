Зареєстрованих випадків COVID-19 вже майже півмільйона. Дані коронавірусу на 26 березня

В той час, як кількість хворих коронавірусом в Україні збільшилася до 145, п'ять летальних, від коронавірусної хвороби у світі померли 21 276 осіб, одужали – 114 012. Всього зареєстровано 470 973 випадки зараження COVID-19.

Про це свідчать дані центру Джона Хопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнам світу.

В Італії за останню добу від ускладнень, викликаних COVID-19, померло 683 особи. В Іспанії за цей час зареєстрували 656 летальних випадків. Сполучені Штати за вказаний період підтвердили 247 смертей від коронавіруса, Франція – 231, Іран – 143, Нідерланди – 80, Бельгія – 56, Німеччина – 47, Великобританія – 43.

З початку поширення короновірусної хвороби в Італії від неї померли 7503 людини, в Іспанії – 3647, Китаї – 3287, Ірані – 2077, Франція – 1331 і 1027 випадків в США.

Після Китаю лідером за кількістю людей, які одужали, є Іран – 9625 людина. За ним йде Італія (9362), Іспанія (5367), Франція (3900), Південна Корея (3730) і Німеччина (3547).

У США за весь час нарахували 66 782 випадки зараження. Побороли хворобу тільки 394 людини.

У той же час, Всесвітня організація охорони здоров'я оцінює летальність від COVID-19 на рівні 3,4%. Але варто пам'ятати, що для 96,6% хворих на цей недуг не буде таких наслідків. Стрімке зростання хворих не означає, що саме Ви захворієте.

Щоб захистити себе:

Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.

Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота.

Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.

У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Пам'ятаєте! Звичайне миття рук попереджає зараження не тільки нової коронавирусной інфекцією, але і рядом інших небезпечних захворювань. Мити руки потрібно 20 - 40 секунд теплою водою з милом чи обробити антисептиком, вміст спирту в якому не менше 60%.

Як повідомляли Українські Новини, незважаючи на спад епідемії коронавіруса в Італії, смертність в країні все ще висока. Тим часом, у третини хворих COVID-19 не виявляються симптоми.