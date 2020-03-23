Дети и коронавирус. Врачи рассказали, что обязательно должны делать родители

Коронавирусная пандемия затронула практически каждую страну в мире, вследствие чего, было принято решение ограничить авиасообщения между странами, а также объявить тотальный карантин, в связи с чем, в Киеве в целях безопасности закрыли все детские и игровые площадки, а также ограничили транспорт. Тем временем в центре общественного здоровья рассказали, каких рекомендаций следует придерживаться родителям, чтобы защитить детей от коронавируса. Симптомы COVID-19 похожи у детей и взрослых. Однако у детей с подтвержденным COVID-19 обычно наблюдаются легкие симптомы. Сообщается, что симптомы у детей похожи на простуду: лихорадка, насморк и кашель. Также возможна рвота и диарея. По поводу масок, рекомендации врачей следующие: если ребенок здоров, у него нет необходимости носить маску; только те, кто имеют симптомы болезни или оказывающие помощь больным, должны носить маски. Кроме того, для защиты от вируса, в первую очередь нужно придерживаться таких правил: Регулярно мыть руки теплой водой с мылом напротяжении 20-40 секунд. Если нет такой возможности, руки следует обработать дезинфектором с содержанием спирта не меньше, чем 60% Стирать регулярно детские вещи и плюшевые игрушки согласно инструкции производителя. Если возможно, стирать вещи следует при наивысшем температурном режиме и тщательно их сушить Избегать контакта с теми, кто чихает и кашляет Ежедневно дезинфицировать поверхности, к которым прикасаются в помещениях: столы, кресла с твердыми спинками, дверные ручки, выключатели, пульты, туалеты, и тд. Врачи также описали, что должен знать каждый на период карантина и что такое самоизоляция. Рекомендации Минздрава для лиц, пребывающих в самоизоляции Рекомендаци Минздрава по борьбе с коронавирусом Ранее мы рассказали о том, каких рекомендаций следует придерживаться людям с астмой.