Дети и коронавирус. Врачи рассказали, что обязательно должны делать родители

Тем временем в центре общественного здоровья рассказали, каких рекомендаций следует придерживаться родителям, чтобы защитить детей от коронавируса.

Симптомы COVID-19 похожи у детей и взрослых. Однако у детей с подтвержденным COVID-19 обычно наблюдаются легкие симптомы.

Сообщается, что симптомы у детей похожи на простуду: лихорадка, насморк и кашель. Также возможна рвота и диарея.

По поводу масок, рекомендации врачей следующие:

если ребенок здоров, у него нет необходимости носить маску;

только те, кто имеют симптомы болезни или оказывающие помощь больным, должны носить маски.

Кроме того, для защиты от вируса, в первую очередь нужно придерживаться таких правил:

Регулярно мыть руки теплой водой с мылом напротяжении 20-40 секунд. Если нет такой возможности, руки следует обработать дезинфектором с содержанием спирта не меньше, чем 60% Стирать регулярно детские вещи и плюшевые игрушки согласно инструкции производителя. Если возможно, стирать вещи следует при наивысшем температурном режиме и тщательно их сушить Избегать контакта с теми, кто чихает и кашляет Ежедневно дезинфицировать поверхности, к которым прикасаются в помещениях: столы, кресла с твердыми спинками, дверные ручки, выключатели, пульты, туалеты, и тд.

Врачи также описали, что должен знать каждый на период карантина и что такое самоизоляция.

Рекомендации Минздрава для лиц, пребывающих в самоизоляции

Рекомендаци Минздрава по борьбе с коронавирусом

Ранее мы рассказали о том, каких рекомендаций следует придерживаться людям с астмой.