Каких рекомендаций следует придерживаться людям с астмой, чтобы избежать заражения коронавирусом

Коронавирусная инфекция также известна, как одна из форм пневмонии, что говорит о ее особой опасности для людей с астмой. В Минздраве рассказали, каких рекомендаций следует придерживаться людям с астмой.

Согласно данным Центра контроля и профилактики заболевания США (CDC), люди с астмой могут иметь более высокий риск заболеть новую коронавирусной инфекцией COVID-19. Новый коронавирус может вызвать приступ астмы и пневмонии.

Во время вспышки COVID-19 в вашей местности, оставайтесь дома как можно дольше, чтобы снизить риск инфицирования.

Рекомендации:

Проконсультируйтесь со своим врачом и фармацевтом по экстренной доставки лекарств, отпускаемых по рецепту, например, ингаляторов. Убедитесь, что у вас есть 30-дневный запас безрецептурных лекарств и оборудования, если нужно долго оставаться дома. Ежедневно чистите и дезинфицируйте поверхности, к которым касаетесь: столы, дверные ручки, выключатели света, столешницы, ручки, столы, телефоны, клавиатуры, сантехнику, краны и мойки. Избегайте дезинфицирующих средств, которые могут вызвать приступ астмы. Увеличение случаев заражения COVID-19 вызывают тревогу и стресс. Сильные эмоции могут спровоцировать приступ астмы. Держитесь подальше от толпы и людей с симптомами ОРВИ. Часто мойте руки водой с мылом в течение 20-40 секунд. Если нет такой возможности, используйте дезинфицирующее средство с содержанием спирта не менее 60%. Если в вашем доме есть человек, который заболел, он должен изолироваться от других жителей, чтобы уменьшить риск распространения вируса. Избегайте совместного использования таких предметов как посуда, полотенца и т. Если у вас возникли первые симптомы простуды, срочно обратитесь к врачу.

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