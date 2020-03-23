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  • Каких рекомендаций следует придерживаться людям с астмой, чтобы избежать заражения коронавирусом
23 марта 2020, понедельник, 13:58 45
Lifestyle 2020-03-23T13:59:05+02:00
Українські Новини
Каких рекомендаций следует придерживаться людям с астмой, чтобы избежать заражения коронавирусом

Каких рекомендаций следует придерживаться людям с астмой, чтобы избежать заражения коронавирусом

Елизавета Кесельман
Астма, Коронавирус, Рекомендации по коронавирусу
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

Коронавирусная инфекция также известна, как одна из форм пневмонии, что говорит о ее особой опасности для людей с астмой. В Минздраве рассказали, каких рекомендаций следует придерживаться людям с астмой.

Согласно данным Центра контроля и профилактики заболевания США (CDC), люди с астмой могут иметь более высокий риск заболеть новую коронавирусной инфекцией COVID-19. Новый коронавирус может вызвать приступ астмы и пневмонии. 

Во время вспышки COVID-19 в вашей местности, оставайтесь дома как можно дольше, чтобы снизить риск инфицирования.

Рекомендации:

  1. Проконсультируйтесь со своим врачом и фармацевтом по экстренной доставки лекарств, отпускаемых по рецепту, например, ингаляторов.
  2. Убедитесь, что у вас есть 30-дневный запас безрецептурных лекарств и оборудования, если нужно долго оставаться дома.
  3. Ежедневно чистите и дезинфицируйте поверхности, к которым касаетесь: столы, дверные ручки, выключатели света, столешницы, ручки, столы, телефоны, клавиатуры, сантехнику, краны и мойки.
  4. Избегайте дезинфицирующих средств, которые могут вызвать приступ астмы.
  5. Увеличение случаев заражения COVID-19 вызывают тревогу и стресс. Сильные эмоции могут спровоцировать приступ астмы.
  6. Держитесь подальше от толпы и людей с симптомами ОРВИ.
  7. Часто мойте руки водой с мылом в течение 20-40 секунд. Если нет такой возможности, используйте дезинфицирующее средство с содержанием спирта не менее 60%.
  8. Если в вашем доме есть человек, который заболел, он должен изолироваться от других жителей, чтобы уменьшить риск распространения вируса.
  9. Избегайте совместного использования таких предметов как посуда, полотенца и т.
  10. Если у вас возникли первые симптомы простуды, срочно обратитесь к врачу.

Ранее мы рассказали о том, какую физическую нагрузку стоит давать телу, чтобы не набрать лишний вес во время карантина.

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