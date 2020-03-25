Люди воспринимают маски как талисман. Супрун рассказала, нужно ли надевать маску, выходя на улицу

В то время как леча коронавирус врачи падают от усталости, а в Украине усилили карантинные меры, заразиться коронавирусом во время посещения общественных мест без маски мининимален.

Об этом заявила бывший министр здравоохранения Ульяна Супрун в интервью для "Украинской правды".

"Маски на улице или магазине - это не самая важная вещь и это самый низкий риск заразиться", - пишет эксперт.

Во Всемирной Организации Здоровья сообщали, что здоровым людям не обязательно надевать маски. Их следует носить медикам, которые работают с инфицированными людьми или людям, которые уже заболели.

Но Ульяна Супрун сообщила, что в условиях в условиях карантина нельзя быть уверенным на сто процентов в том, кто является инфицированным, ведь вирус можно переносить вообще бессимптомно.

Она добавила, что маски на улице можно не надевать, ведь в случае если люди соблюдают дистанцию на улице - они рискуют минимально.

"Когда я иду в магазин и там касаюсь каких поверхностей, я, при этом, не касаюсь лица. Когда завершаю покупки, то пользуюсь антисептиком. Дома мою руки, дальше расставляю продукты и снова мою руки. То есть часто мыть руки - это одна из самых важных вещей", - пишет она.

Тем не менее, сейчас во многие магазины не пускают без масок из-за усиленного карантина.

"Но маски не является достаточной мерой. Я вижу, как люди суют пальцы под маску, касаются лица, либо не меняют их регулярно. Тогда им это не поможет. Или шьют сейчас маски из ткани, которая пропускает капли и вирус, поскольку она не является блокирующее. Сейчас получается, что люди воспринимают маску как некий талисман или оберег. "У меня маска, значит не заболею". Но это не так", - сообщает Супрун.

Для того, чтобы не заразиться коронавирусом достаточно:

регулярно мыть руки, желательно от 30 секунд или же один куплет песни "Червона рута";

не трогать лицо грязными руками и вообще не прикасаться к глазам, рту или носу;

обращаться к врачу в случае болезни;

чаще пить воду (из своей бутылки или стакана);

избегать большого скопления людей;

держать дистанцию (не дышать в затылок людям в очереди, отсаживаться на соседнее сидение в транспорте);

стараться чихать и кашлять в одноразовую салфетку или в маску, а не на других людей.

Как не заразиться коронавирусом

Как сообщали Українські Новини, в условиях карантина сидеть в запертой квартире - опасно для психического здоровья.

Более того, риск заразиться в квартире намного больше, чем во время похода в магазин или в парк.