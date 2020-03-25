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25 марта 2020, среда, 21:47 275
Общество 2020-03-25T21:48:23+02:00
Українські Новини
Люди воспринимают маски как талисман. Супрун рассказала, нужно ли надевать маску, выходя на улицу

Люди воспринимают маски как талисман. Супрун рассказала, нужно ли надевать маску, выходя на улицу

Таня Войтюк
Маски, Коронавирус, Ульяна Супрун, коронавирус в Украине, карантин в Украине
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

В то время как леча коронавирус врачи падают от усталости, а в Украине усилили карантинные меры, заразиться коронавирусом во время посещения общественных мест без маски мининимален.

Об этом заявила бывший министр здравоохранения Ульяна Супрун в интервью для "Украинской правды".

"Маски на улице или магазине - это не самая важная вещь и это самый низкий риск заразиться", - пишет эксперт.

Во Всемирной Организации Здоровья сообщали, что здоровым людям не обязательно надевать маски. Их следует носить медикам, которые работают с инфицированными людьми или людям, которые уже заболели.

Но Ульяна Супрун сообщила, что в условиях в условиях карантина нельзя быть уверенным на сто процентов в том, кто является инфицированным, ведь вирус можно переносить вообще бессимптомно.

Она добавила, что маски на улице можно не надевать, ведь в случае если люди соблюдают дистанцию на улице - они рискуют минимально.

"Когда я иду в магазин и там касаюсь каких поверхностей, я, при этом, не касаюсь лица. Когда завершаю покупки, то пользуюсь антисептиком. Дома мою руки, дальше расставляю продукты и снова мою руки. То есть часто мыть руки - это одна из самых важных вещей", - пишет она.

Тем не менее, сейчас во многие магазины не пускают без масок из-за усиленного карантина.

"Но маски не является достаточной мерой. Я вижу, как люди суют пальцы под маску, касаются лица, либо не меняют их регулярно. Тогда им это не поможет. Или шьют сейчас маски из ткани, которая пропускает капли и вирус, поскольку она не является блокирующее. Сейчас получается, что люди воспринимают маску как некий талисман или оберег. "У меня маска, значит не заболею". Но это не так", - сообщает Супрун.

Для того, чтобы не заразиться коронавирусом достаточно:

  • регулярно мыть руки, желательно от 30 секунд или же один куплет песни "Червона рута";
  • не трогать лицо грязными руками и вообще не прикасаться к глазам, рту или носу;
  • обращаться к врачу в случае болезни;
  • чаще пить воду (из своей бутылки или стакана);
  • избегать большого скопления людей;
  • держать дистанцию (не дышать в затылок людям в очереди, отсаживаться на соседнее сидение в транспорте);
  • стараться чихать и кашлять в одноразовую салфетку или в маску, а не на других людей.

Как не заразиться коронавирусомКак не заразиться коронавирусом

Как сообщали Українські Новини, в условиях карантина сидеть в запертой квартире - опасно для психического здоровья.

Более того, риск заразиться в квартире намного больше, чем во время похода в магазин или в парк.

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