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25 марта 2020, среда, 17:59 534
Общество 2020-03-25T18:01:23+02:00
Українські Новини
В Минобразования анонсировали изменения в проведении ВНО в условиях карантина

В Минобразования анонсировали изменения в проведении ВНО в условиях карантина

Таня Войтюк
ВНО, Коронавирус, карантин в Украине, Карантин из-за коронавируса
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

В связи с тем, что Кабинет Министров продлил карантин и ввел чрезвычайную ситуацию во всех регионах до 24 апреля, увеличился и срок карантина для школьников и студентов, а также были внесены изменения касательно даты проведения Внешнего независимого оценивания.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования в Facebook.

Уточняется, что все учебные заведения, независимо от формы собственности и сферы управления, должны продолжить карантинные меры до 24 апреля включительно.

Также предусматриваются изменения в проведении пробного внешнего независимого оценивания. Подробная информация об этом будет обнародована на сайте Министерства образования 26 марта.

Минобразования перенесло дату ВНОМинобразования перенесло дату ВНО

Как сообщали Українські Новини, в Минобразования заверили, что ВНО состоится в любом случае, не зависимо от карантина.

Тем временем в Киеве в некоторых магазинах выросли цены на товары первой необходимости в связи с эпидемией коронавируса. Так, компания "АТБ-Маркет" решила повысить цены на продукты питания. 

 

 

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