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  • Англійські футбольні клуби подарують медикам за боротьбу з коронавірусом квитки на наступний сезон
25 березня 2020, середа, 17:45 22
Світ 2020-03-25T19:45:02+02:00
Українські Новини
Англійські футбольні клуби подарують медикам за боротьбу з коронавірусом квитки на наступний сезон

Англійські футбольні клуби подарують медикам за боротьбу з коронавірусом квитки на наступний сезон

Елизавета Кесельман
Футбол, Британія, Англія, Коронавірус в Британії, Медичні працівники
Футбольний м'яч, Фото: pixabay
Футбольний м'яч, Фото: pixabay

Тим часом, як засновник Tesla і SpaceX Ілон Маск купив у Китая для Каліфорнії більше тисячі вентиляційних апаратів, в Англії три футбольні клуби в знак подяки медикам за їхню боротьбу з коронавірусом подарують тисячу безкоштовних квитків на наступний сезон. Про це йдеться в повідомленні прес-служби клубу "Брайтон".

Зокрема, спочатку клуб "Брайтон" пообіцяв одну тисячу квитків на наступний сезон для працівників Національної служби охорони здоров'я і закликав інші клуби Прем'єр-ліги підтримати цю ініціативу.

"Так ми можемо висловити вдячність тим співробітникам служби охорони здоров'я на передовій, які ведуть битву від імені всіх нас", — відзначили в клубі.

В подальшому на заклик відгукнулися клуби "Борнмут" і "Бертон Альбіон", які підтримали ініціативу "Брайтона" і також пообіцяли передати медикам по тисячі квитків на наступний сезон.

Як повідомляли "Українські Новини", у Парижі людей без місця проживання заселять в готелі час пандемії.

Також бренд Prada запустив виробництво з пошиття 80 тис. масок і 110 тис. комплектів спецодягу для італійських лікарень.

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