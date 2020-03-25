Англійські футбольні клуби подарують медикам за боротьбу з коронавірусом квитки на наступний сезон

Тим часом, як засновник Tesla і SpaceX Ілон Маск купив у Китая для Каліфорнії більше тисячі вентиляційних апаратів, в Англії три футбольні клуби в знак подяки медикам за їхню боротьбу з коронавірусом подарують тисячу безкоштовних квитків на наступний сезон. Про це йдеться в повідомленні прес-служби клубу "Брайтон". Зокрема, спочатку клуб "Брайтон" пообіцяв одну тисячу квитків на наступний сезон для працівників Національної служби охорони здоров'я і закликав інші клуби Прем'єр-ліги підтримати цю ініціативу. "Так ми можемо висловити вдячність тим співробітникам служби охорони здоров'я на передовій, які ведуть битву від імені всіх нас", — відзначили в клубі. В подальшому на заклик відгукнулися клуби "Борнмут" і "Бертон Альбіон", які підтримали ініціативу "Брайтона" і також пообіцяли передати медикам по тисячі квитків на наступний сезон. Як повідомляли "Українські Новини", у Парижі людей без місця проживання заселять в готелі час пандемії. Також бренд Prada запустив виробництво з пошиття 80 тис. масок і 110 тис. комплектів спецодягу для італійських лікарень.