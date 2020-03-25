Англійські футбольні клуби подарують медикам за боротьбу з коронавірусом квитки на наступний сезон

Зокрема, спочатку клуб "Брайтон" пообіцяв одну тисячу квитків на наступний сезон для працівників Національної служби охорони здоров'я і закликав інші клуби Прем'єр-ліги підтримати цю ініціативу.

"Так ми можемо висловити вдячність тим співробітникам служби охорони здоров'я на передовій, які ведуть битву від імені всіх нас", — відзначили в клубі.

В подальшому на заклик відгукнулися клуби "Борнмут" і "Бертон Альбіон", які підтримали ініціативу "Брайтона" і також пообіцяли передати медикам по тисячі квитків на наступний сезон.

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