подписаться на рассылку
27.45 28.2
29.5 30.5
˟
25 марта 2020, среда, 17:34 283
Экономика 2020-03-25T17:35:14+02:00
Українські Новини
Гривна на межбанке продолжила снижаться в среду

Гривна на межбанке продолжила снижаться в среду

Валерия Драгомирова
Курс гривны, Межбанк, курс доллара, Межбанковский валютный рынок
Деньги
Деньги

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения во вторник на 23 коп. в среду снизился на 7 коп. до 28,02 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 27,83-27,90 UAH/USD, затем котировки выросли до 27,90-27,97 UAH/USD, после чего установились на уровне 28,00-28,05 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 18,03% с 23,74 UAH/USD до 28,02 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, в 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Кроме того, финансовые аналитики категорически не рекомендуют украинцам поддаваться панике и покупать доллары по нынешнему спекулятивному курсу.

Также эксперты утверждают, что сокращение экономики неизбежно и необходимо избежать остановки части предприятий.

Тем временем банкиры рассказали, будет ли доллар по 30 и чего ожидать на валютном рынке Украины. 

Больше новостей о: Курс гривны Межбанк курс доллара Межбанковский валютный рынок

Зеленский думает, как оставить людей дома в праздник Пасхи
Кабмин продлил карантин и ввел чрезвычайную ситуацию. Украинцы будут праздновать Пасху с ограничениями
Новости
Первый случай коронавируса подтвердили в Сумской области 18:50
Депутаты Рады решают, приходить ли на внеочередное заседание в масках, перчатках и защитных очках 18:48
Для борьбы с коронавирусом Иран запретит масштабное празднование мусульманского Нового года 18:34
Хантавирус уже давно в Украине, но угрозы эпидемии нет, – вирусолог 18:34
В ВОЗ рассказали о вакцинации в условиях пандемии 18:32
больше новостей
Для пенсионеров "АТБ" ввел спецчасы. Когда в супермаркеты будут пускать только пожилых людей 05:45
Индексация пенсий: сколько пенсионеров и какое повышение получат в мае 05:46
Цены на продукты подскочили. На сколько подорожали товары первой необходимости в "АТБ" 05:45
Украинские туроператоры просят туристов не подавать заявки на аннулирование туров 07:00
Бывшая "Мисс Италия" и звезда кино умерла от коронавируса, – СМИ 11:56
больше новостей
Борис Патон покидает пост президента НАНУ 23:07
В Китае от хантавируса умер первый человек. Вакцины от болезни не существует 09:30
Боевики обстреляли автомобиль ВСУ с продуктами питания. Двое военных ранены 18:55
Во время карантина Нацполиция хочет купить подарки и награды на 6 млн 19:47
"АТБ" вводит специальные часы для обслуживания пенсионеров 11:11
больше новостей
В Киеве новая вспышка коронавируса. Количество инфицированных COVID-19 увеличилось до 34 человек
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok