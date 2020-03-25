Гривна на межбанке продолжила снижаться в среду

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения во вторник на 23 коп. в среду снизился на 7 коп. до 28,02 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.



По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 27,83-27,90 UAH/USD, затем котировки выросли до 27,90-27,97 UAH/USD, после чего установились на уровне 28,00-28,05 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 18,03% с 23,74 UAH/USD до 28,02 UAH/USD.



Как сообщали Українські Новини, в 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.



В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.



Кроме того, финансовые аналитики категорически не рекомендуют украинцам поддаваться панике и покупать доллары по нынешнему спекулятивному курсу.

Также эксперты утверждают, что сокращение экономики неизбежно и необходимо избежать остановки части предприятий.



Тем временем банкиры рассказали, будет ли доллар по 30 и чего ожидать на валютном рынке Украины.