За прошедшую неделю ОРВИ заболели 201 591 человек, - Минздрав

В то время, как ВОЗ подтвердила, что от гриппа смерность ниже, чем от коронавируса, 68 человек умерли от осложнений гриппа с октября 2019 года, при этом за прошедшую неделю (с 16 по 22 марта) зарегистрировано 2 летальных случая.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

"За неделю получено сообщение о 2 летальных случаях вследствие гриппа, что подтверждено методом ПЦР (с начала эпидсезона - 68)", - сказано в нем.

ОРВИ за прошедшую неделю заболели 201 591 человек, из них 53,2% - дети.

Интенсивный показатель заболеваемости составил 527,2 на 100 000 населения, что на 10,6% больше эпидемического порога по Украине, при этом в стране зафиксировано широкое географическое распространение гриппа.

В Киеве и 11 областях не зарегистрировано превышение эпидпорога, на остальной территории страны превышение отвечает низкой интенсивности эпидемической активности гриппа и ОРВИ.

Как сообщали Українськi Новини, по состоянию на 10:00 25 марта количество зафиксированных случаев коронавирусной инфекции в Украине увеличилось до 113.

4 человека умерло от заболевания, 1 человек вылечился и выписан из больницы.

Ранее сообщалось о том, как различить коронавирус, ОРВИ и грипп.