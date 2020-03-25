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  • В Одессе больницу покинул зараженный коронавирусом 25-летний пациент
25 марта 2020, среда, 16:36 1072
Политика 2020-03-25T16:36:12+02:00
Українські Новини
В Одессе больницу покинул зараженный коронавирусом 25-летний пациент

В Одессе больницу покинул зараженный коронавирусом 25-летний пациент

Ольга Фандорина
Одесса, США, Коронавирус, коронавирус в Украине
Коронавирус. Скриншот видео CBS News
Коронавирус. Скриншот видео CBS News

В то время, как в Киеве вспышка коронавируса, инфицированный коронавирусом житель Одессы покинул больницу еще 14 марта, подписав документ о самоизоляции. Об этом сообщил глава Одесской областной государственной администрации Максим Куцый в Facebook.

По его словам, мужчина 1995 года рождения недавно прибыл в Одессу из США. После появления симптомов он обратился в инфекционную больницу.

"По данным инфекционной больницы города Одесса, 14.03.2020 пациент покинул отделение, подписав документ о самоизоляцию. В заявлении он отмечает категорическом желании покинуть больницу и осознает все риски нарушения правил самоизоляции в течение 14 дней. Всю ответственность за последствия пациент взял на себя и пошел самовольно. Этот документ есть в наличии в больнице и в правоохранительных органах", - сообщил Куцый.

Также глава Одесской ОГА отметил, что на данный момент полиция проверяет подтверждение самоизоляции у больного и устанавливает круг контактных лиц.

Ранее Українські Новини писали о том, как защититься от коронавируса и почему нельзя паниковать.

Кроме того, Уляна Супрун рассказала, что шанс заразиться через игнорирование советов мыть руки, не трогать лицо и соблюдать дистанцию гораздо выше, чем во время выхода на улицу или посещения магазина.

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